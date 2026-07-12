Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes

Três incêndios foram registrados no final da tarde de sábado (11) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, em diferentes pontos do município. As ocorrências colocaram em risco imóveis, uma torre de comunicação e provocaram a interdição parcial da ES-060, mobilizando equipes com apoio de um carro-pipa.





De acordo com a Defesa Civil, o caso mais grave ocorreu na entrada da cidade, às margens da ES-060, onde um antigo pé de figueira foi incendiado de forma criminosa. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, pessoas escavaram próximo às raízes da árvore e atearam fogo. Foram utilizados quatro caminhões de água no combate às chamas, mas o incêndio não foi totalmente extinto devido à dificuldade de apagar fogo em árvores de grande porte. A rodovia segue parcialmente interditada e a árvore deverá ser cortada nesta segunda-feira (13), com apoio da EDP e do Corpo de Bombeiros.





Outro incêndio atingiu um loteamento no bairro Belvedere. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, mas a Defesa Civil conseguiu impedir que o fogo alcançasse residências e uma torre de comunicação. Já no bairro Santa Teresa, um incêndio iniciado durante a limpeza de um terreno quase atingiu uma oficina com veículos e armazenamento de óleo diesel, mas também foi controlado pelas equipes.





A Defesa Civil alertou para o aumento de ocorrências envolvendo queimadas nesta época do ano e reforçou o pedido para que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos ou descarte de resíduos. Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência.