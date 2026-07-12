Como fazer com que a herança não vire uma guerra em família

Quase toda família passa por isso um dia. Alguém falece, e o que era luto se mistura, em poucas semanas, a uma papelada difícil e a conversas que ninguém queria ter. É o inventário: o procedimento que organiza a herança e define quem fica com o quê. Na cabeça de muita gente, ele já começa como uma briga anunciada entre irmãos, cônjuges e sobrinhos.





Passei a olhar o inventário de outro jeito, e proponho ao leitor a mesma mudança de foco. Em vez de tratá-lo como uma disputa por bens, vale enxergá-lo como a reorganização da vida da família dali para a frente. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Quando a conversa deixa de ser sobre a dor da perda e passa a ser sobre o futuro, as pessoas conseguem pensar melhor e negociar com menos mágoa.





Para isso funcionar, três fatores são fundamentais. O primeiro é ter um caminho claro, com etapas conhecidas, porque a maior fonte de desconfiança é a incerteza. O segundo é apoiar as decisões em dados concretos, como a avaliação real dos bens e o cálculo do imposto de herança, e não em achismos, já que o número frio costuma acalmar a discussão. O terceiro é conversar sobre o que cada um realmente precisa, e não apenas sobre o que cada um exige.