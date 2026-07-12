Como fazer com que a herança não vire uma guerra em família

Quase toda família passa por isso um dia. Alguém falece, e o que era luto se mistura, em poucas semanas, a uma papelada difícil e a conversas que ninguém queria ter. É o inventário: o procedimento que organiza a herança e define quem fica com o quê. Na cabeça de muita gente, ele já começa como uma briga anunciada entre irmãos, cônjuges e sobrinhos.
Passei a olhar o inventário de outro jeito, e proponho ao leitor a mesma mudança de foco. Em vez de tratá-lo como uma disputa por bens, vale enxergá-lo como a reorganização da vida da família dali para a frente. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Quando a conversa deixa de ser sobre a dor da perda e passa a ser sobre o futuro, as pessoas conseguem pensar melhor e negociar com menos mágoa.
Para isso funcionar, três fatores são fundamentais. O primeiro é ter um caminho claro, com etapas conhecidas, porque a maior fonte de desconfiança é a incerteza. O segundo é apoiar as decisões em dados concretos, como a avaliação real dos bens e o cálculo do imposto de herança, e não em achismos, já que o número frio costuma acalmar a discussão. O terceiro é conversar sobre o que cada um realmente precisa, e não apenas sobre o que cada um exige.
Um exemplo do cotidiano no exercício da advocacia é o caso de dois irmãos que herdaram a casa dos pais e uma quantia. Um deles precisa de recursos imediatamente, para quitar dívidas, e deseja vender tudo. O outro, cresceu na casa, guarda memórias e não aceita se desfazer do imóvel. Na versão “briga”, cada um contrata um advogado, o processo se arrasta por anos e a relação se rompe.
Na versão “solução”, sentam-se à mesa com quem os ajude a ouvir um ao outro. Descobre-se que o irmão que quer vender precisa, na verdade, de uma quantia específica, não da casa inteira. Combina-se que ele fica com o dinheiro e uma parte a mais, e o outro fica com o imóvel, compensando a diferença aos poucos. Ninguém perde o essencial, e a família continua se falando no Natal.
O nome disso é mediação, e a lei brasileira a incentiva justamente nas relações em que existe um vínculo, como as de família. O papel do advogado, aqui, muda de figura. Em vez de um combatente que quer vencer o outro lado, ele age como quem projeta uma solução, apresentando caminhos possíveis em vez de impor um resultado pronto.
É essa a advocacia que sugerimos priorizar, com técnica para dominar os números, os prazos e os impostos, e sensibilidade para lembrar que, do outro lado da mesa, há pessoas que ainda vão se encontrar em aniversários e formaturas.
Resolver bem um inventário é mais do que dividir contas: é permitir que uma família atravesse a perda sem se perder de si mesma.
Herança nenhuma paga o custo de uma família partida. A boa notícia é que existe escolha, e ela começa na forma como decidimos conduzir a conversa.