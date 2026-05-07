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Vilmara Fernandes

Tribunal condena pela 3ª vez juiz envolvido em esquema de herança

Desembargadores decidiram aplicar a punição máxima, a aposentadoria compulsória; julgamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (7)

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 17:25

Públicado em 

07 mai 2026 às 17:25
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

TJES Tribunal de Justiça
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Celeridade, rapidez incomum, liberação de recursos milionários. Termos que voltaram a ser citados na tarde desta quinta-feira (7), envolvendo a atuação e decisões do juiz Maurício Camatta Rangel.


Um novo procedimento administrativo disciplinar (PAD) foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e resultou, por unanimidade, na terceira condenação do magistrado à aposentadoria compulsória.


Ao se referir a atuação de Rangel em seu voto, a desembargadora Débora Maria Corrêa da Silva, relatora do procedimento, informou que foram encontradas “decisões com celeridade incomum, em processos volumosos, alguns sem sequer estarem conclusos”. 


No final de maio, outros dois PADs foram avaliados pela Corte estadual e tiveram conclusão semelhante. Os acórdãos das duas decisões foram publicados no dia 5.


Camatta terá direito ao salário proporcional ao tempo de serviço.


A defesa de Rangel, realizada pelo advogado João Guilherme Gualberto Torres,  questionou pontos da investigação, incluindo a ausência de provas não incluídas no processo. Destacou que diante dos fatos, ações atribuídas ao juiz não poderiam ser imputadas a ele e pediu a sua absolvição.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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