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Questões de Família

Abandono de idoso pode tirar herança do filho na Justiça? Especialista orienta!

Assunto para o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 10:14

Publicado em 

13 abr 2026 às 10:14
Stênio Garcia processa filhas por posse de imóvel e diz ter sido abandonado
Stênio Garcia processa filhas por posse de imóvel e diz ter sido abandonado Crédito: Johnson Parraguez/photorionews
O ator Stênio Garcia, de 94 anos, entrou com uma notícia-crime contra a ex-mulher e as filhas em mais uma tentativa de reaver um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel havia sido transferido para as herdeiras Cássia e Gaya Piovesan, mas com usufruto vitalício do ator — incluindo o recebimento dos valores de aluguel, o que, segundo ele, não teria ocorrido. Ele também alega que foi “abandonado” pelas filhas e que não fala com elas desde 2023, ano em que a ação foi iniciada. As informações são do jornalista Ancelmo Góis, de “O Globo”. Esse processo pode levar as filhas de Stênio a serem consideradas indignas de receberem uma herança do pai no futuro? Abandono de idoso pode tirar herança do filho na Justiça? Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Questões de Família - 13-04-26

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