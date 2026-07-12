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Estradas

Dois homens morrem em colisão entre duas motos na ES-482, em Cachoeiro

Publicado em

12 jul 2026 às 12:18
Batida entre duas motocicletas mata dois homens na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim
Batida entre duas motocicletas mata dois homens na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim Montagem - A Gazeta

Dois motociclistas, de 26 e 60 anos, morreram após as motos que pilotavam baterem na noite de sábado (11) na Rodovia ES-482, nas proximidades do viaduto da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas chegaram a ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), mas não resistiram aos ferimentos. A dinâmica e a causa do acidente não ficaram esclarecidas.


De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local encontrou as duas motocicletas caídas na pista. Uma delas era uma Honda Biz, conduzida por Valdecir Gustavo Bazilio, de 60 anos. A outra era uma Honda CG 160 Start, conduzida por José Victor da Silva Corrêa, de 26 anos. Ambos estavam inconscientes e em estado gravíssimo.


Ainda segundo a polícia, foram encontradas latas de bebida alcoólica no local, mas não foi possível identificar a quem pertenciam.


A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Publicado em 12/07/2026 às 12:23
Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus
Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus Reprodução Redes Socias

Um homem de 53 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã de sábado (11), na ES-315, entre os quilômetros 26 e 27, próximo à comunidade de Dilô Barbosa, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi arremessada para fora do veículo e teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local os militares encontraram o motorista do carro já sem vida.  O condutor do caminhão contou aos policiais que seguia pela rodovia quando, ao fazer uma curva, encontrou o carro trafegando na contramão, momento em que ocorreu a colisão. O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital particular.


A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do Es

Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes

Publicado em 12/07/2026 às 11:21
Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes
Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes Montagem - A Gazeta

Três incêndios foram registrados no final da tarde de sábado (11) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, em diferentes pontos do município. As ocorrências colocaram em risco imóveis, uma torre de comunicação e provocaram a interdição parcial da ES-060, mobilizando equipes com apoio de um carro-pipa.


De acordo com a Defesa Civil, o caso mais grave ocorreu na entrada da cidade, às margens da ES-060, onde um antigo pé de figueira foi incendiado de forma criminosa. Segundo o  coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, pessoas escavaram próximo às raízes da árvore e atearam fogo. Foram utilizados quatro caminhões de água no combate às chamas, mas o incêndio não foi totalmente extinto devido à dificuldade de apagar fogo em árvores de grande porte. A rodovia segue parcialmente interditada e a árvore deverá ser cortada nesta segunda-feira (13), com apoio da EDP e do Corpo de Bombeiros. 


Outro incêndio atingiu um loteamento no bairro Belvedere. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, mas a Defesa Civil conseguiu impedir que o fogo alcançasse residências e uma torre de comunicação. Já no bairro Santa Teresa, um incêndio iniciado durante a limpeza de um terreno quase atingiu uma oficina com veículos e armazenamento de óleo diesel, mas também foi controlado pelas equipes.


A Defesa Civil alertou para o aumento de ocorrências envolvendo queimadas nesta época do ano e reforçou o pedido para que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos ou descarte de resíduos. Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Crime

Homem é esfaqueado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória

Publicado em 12/07/2026 às 10:31
Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Reprodução/Google StreetView

Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (12), na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. A vítima, de 31 anos, natural da Bahia, teria ido até a praça após ter sua entrada negada em um abrigo próximo, devido ao horário  o prazo máximo para ingresso no local, onde a esposa dele já se encontrava acolhida, era às 20h30.


Ele então se sentou um em banco, onde ficou conversando com outras pessoas. O suspeito do crime teria feito algumas provocações, cujo teor é desconhecido, e, em certo ponto, começou a esfaqueá-lo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança da região.


Mesmo ferido, a vítima se ergueu e tentou correr, mas não conseguiu ir longe. Após parar, foi carregado por outras pessoas e deixado em outro banco. Momentos depois, uma pessoa que passava pelo local o viu sangrando e acionou a polícia.


O SAMU também esteve no local e fez o atendimento inicial antes de socorrer a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.


Não há informação sobre o suspeito também  ser uma pessoa em situação de rua, mas, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ele frequentava a praça com frequência. O homem fugiu após o ataque e ainda não foi localizado.


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Civil, Militar e também para a Guarda de Vitória.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Aribiri

Motorista perde controle de carro e cai em valão em Vila Velha

Publicado em 11/07/2026 às 18:48
Motorista perde controle de carro e cai em valão em Vila Velha
Após cair em valão, carro capotou no bairro Aribiri, em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um motorista de 68 anos perdeu o controle do carro e caiu com o veículo em um valão no bairro Aribiri, em Vila Velha. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (11).


De acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada por um motoboy para atender à ocorrência. No local, os agentes encontraram um Fiat Argo preto dentro do valão. O motorista já havia sido retirado do veículo por populares.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o condutor recusou atendimento médico. Segundo a Guarda, ele afirmou que estava bem e não apresentava ferimentos.


A Polícia Militar também foi acionada para atender o caso. No entanto, o motorista decidiu não aguardar a chegada da equipe do Batalhão de Trânsito para o registro do boletim de ocorrência e deixou o local. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Estradas

Carro cai às margens de rio após colisão com moto em Castelo

Publicado em 11/07/2026 às 18:40

Um carro caiu às margens de um rio após se envolver em um acidente com uma motocicleta no bairro Independência, em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). De acordo com a Polícia Militar (PM), nem o motorista nem o piloto da moto tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH).


Os dois condutores foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a PM, não foi realizado teste do bafômetro, mas os policiais não observaram sinais de alteração da capacidade psicomotora dos envolvidos.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se houve autuação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Pedestre morre atropelado por motocicleta na BR 101 na Serra

Publicado em 11/07/2026 às 12:03

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR 101, na Serra, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 19h15, e o trânsito na rodovia operou com desvios durante o atendimento da ocorrência.


O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado a um hospital. O corpo do pedestre foi recolhido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A identidade da vítima não foi divulgada.


As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação da matéria.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Bebedouro

Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Publicado em 11/07/2026 às 11:46
Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares
Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares Redes sociais

Um motociclista morreu em um acidente entre uma moto e um carro na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre uma Honda CG 160 vermelha e um Nissan Versa branco ocorreu por volta da 1h, no bairro Bebedouro.


O motorista do carro não se feriu. A reportagem questionou a PRF se o condutor foi submetido ao teste do bafômetro e quais medidas foram adotadas após o acidente, mas a corporação informou que não tinha mais informações sobre a ocorrência.


 A identidade do motociclista não foi divulgada.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Barra do Sahy

Motorista morre em acidente entre carro e retroescavadeira em Aracruz

Publicado em 11/07/2026 às 10:54
Motorista morreu em acidente entre carro e retroescavadeira na Barra do Sahy, em Aracruz
Motorista de carro morre em acidente na Barra do Sahy, em Aracruz Redes sociais
Um motorista de 59 anos morreu após um acidente entre um carro e uma retroescavadeira em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o automóvel seguia pela ES 257, na região da Barra do Sahy, quando colidiu contra a traseira da máquina, que trafegava pelo acostamento da rodovia sem veículo batedor e com as luzes acionadas.

Além do motorista, dois passageiros que estavam no carro ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital São Camilo. A identidade do homem que morreu não foi divulgada.

O operador da retroescavadeira foi levado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas no caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Investigação

Terceiro investigado por morte de pai e filho em Aracruz é preso

Publicado em 10/07/2026 às 18:59

Um terceiro suspeito de envolvimento no assasssinato de pai e filho em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o homem, de 36 anos, foi localizado em uma área de difícil acesso na zona rural de Linhares, a cerca de 60 quilômetros de onde ocorreu o crime.


Enock da Paixão, 59 anos, e o filho, Jocktan Souza, de 33, foram mortos a facadas durante uma briga generalizada em uma rua do bairro Segatto, em fevereiro deste ano. Outros dois suspeitos do crime já foram presos.


O delegado Vicente Pellegrino Neto informou que o homem era monitorado desde o dia crime. "Os três investigados vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil", finalizou. 


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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Praia de Itaparica

Enterro marca despedida de jovem levado por onda em Vila Velha

Publicado em 10/07/2026 às 18:14
Enterro de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos
Enterro de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos Tarciane Vasconcelos

A família de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos, se despediu do jovem durante o enterro realizado no Cemitério Parque da Paz de Ponta da Fruta, em Vila Velha, nesta sexta-feira (10). 


O rapaz ficou desaparecido por três dias após ser atingido por uma onda no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na terça-feira (7). O corpo foi encontrado na mesma região, cerca de 1,5 km do local onde desapareceu, na tarde de quinta-feira (9). 


O tio do jovem conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. “Só nos resta nos despedir e guardar as boas lembranças. Agora vamos juntar os caquinhos da minha irmã (mãe de Arthur), ficando mais próximos dela, pois ele era o companheiro dela, que vivia com ela”, finalizou.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
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