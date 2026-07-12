Dois homens morrem em colisão entre duas motos na ES-482, em Cachoeiro

Dois motociclistas, de 26 e 60 anos, morreram após as motos que pilotavam baterem na noite de sábado (11) na Rodovia ES-482, nas proximidades do viaduto da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas chegaram a ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), mas não resistiram aos ferimentos. A dinâmica e a causa do acidente não ficaram esclarecidas.





De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local encontrou as duas motocicletas caídas na pista. Uma delas era uma Honda Biz, conduzida por Valdecir Gustavo Bazilio, de 60 anos. A outra era uma Honda CG 160 Start, conduzida por José Victor da Silva Corrêa, de 26 anos. Ambos estavam inconscientes e em estado gravíssimo.





Ainda segundo a polícia, foram encontradas latas de bebida alcoólica no local, mas não foi possível identificar a quem pertenciam.





A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.