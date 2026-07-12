'Levamos marmita para o trabalho por 10 anos e conseguimos nos aposentar aos 35 e 40 anos'

Katie e Alan Donegan conseguiram se aposentar quando ele tinha 40 anos, e ela, 35 Crédito: Acervo pessoal

Toda vez que chegava o inverno, Alan e Katie Donegan evitavam ligar o aquecimento da sua casa, no sul da Inglaterra

"Em vez disso, colocávamos mais camadas de roupa e usávamos bolsas de água quente; transformamos isso em um jogo", conta Alan. "Não era sofrimento, era estratégia."

O casal reconhece que as outras pessoas os consideravam "extremistas" ou "loucos", por ficarem tão obcecados por não gastar dinheiro . Mas Alan explica que eles estavam "totalmente concentrados em comprar a liberdade".

"Liberdade" significa a aposentadoria antecipada, que o casal conseguiu sete anos atrás, quando Alan tinha 40 anos, e Katie, apenas 35.

Raramente eles pediam comida para entrega e sempre levavam almoço preparado em casa para o trabalho. "Economizamos 40 mil libras [R$ 274 mil] em 10 anos, graças a este hábito simples de levar as refeições para o trabalho", explica Alan.

"Chegávamos a carregar os telefones celulares fora de casa e procurávamos cupons de supermercado que outras pessoas haviam descartado. Você pode chamar isso de loucura ou de jogada de mestre, mas funcionou."

Alan havia trabalhado como paisagista, antes de abrir seu negócio de treinamento e coaching pessoal. Katie era avaliadora de riscos em uma empresa financeira.

Em 2014, ele ganhava o equivalente a cerca de 63 mil libras (R$ 432 mil) por ano, e ela, 58 mil libras (R$ 397 mil).

Além da boa renda, seus hábitos de economia extrema permitiram que eles se aposentassem cedo, já que aplicavam todo o dinheiro que podiam em investimentos.

"Cada libra que investíamos nos aproximava um pouco mais da vida que desejávamos", explica Katie.

Eles deixaram de trabalhar quando suas economias atingiram 1 milhão de libras (R$ 6,9 milhões).

Katie e Alan Donegan procuravam todo tipo de cupons de descontos para economizar Crédito: Getty Images

'Independência financeira, aposentadoria antecipada'

Katie e Alan Donegan fazem parte de um movimento global pequeno, mas em crescimento, conhecido como Fire, sigla em inglês para "Independência Financeira, Aposentadoria Antecipada".

Este era um conceito pouco conhecido 15 anos atrás. Mas, hoje, são quase um milhão de membros no principal fórum de debates sobre o movimento na rede social Reddit.

As instituições financeiras convencionais passaram a publicar inúmeros guias sobre o assunto.

O princípio fundamental consiste em viver com extrema austeridade durante a vida profissional, para poder se aposentar o mais cedo possível.

Para a maioria, a possibilidade de abandonar a vida profissional de forma antecipada é apenas um sonho.

Com os altos custos de vida, de moradia e as dívidas estudantis, trabalharemos por mais tempo, não menos. Isso é confirmado pelas estatísticas.

No ano passado, a idade média de aposentadoria no Reino Unido atingiu máximas históricas: 65,8 anos para os homens e 64,7 para as mulheres, segundo os dados oficiais

A situação é parecida nos Estados Unidos , onde a idade média de aposentadoria de homens e mulheres vem aumentando de forma constante desde a década de 1990. Em 2025, ela atingiu 64,8 e 63,3 anos, respectivamente, segundo um estudo de longo prazo

No Brasil , a idade média de concessão de aposentadorias foi de 57 anos para homens e de 56 para mulheres em 2024, segundo dados levantados pelo especialista Rogério Nagamine, citados em reportagem do jornal O Globo. Em 2019, a reforma da Previdência estabeleceu 65 anos como idade mínima de aposentadoria para homens e 62 para mulheres.

Amy Minkley trabalhou como professora no exterior, até se aposentar aos 44 anos Crédito: Acervo pessoal

Mas os seguidores do movimento Fire estão plenamente comprometidos com seu objetivo. É o caso de Amy Minkley, de 49 anos.

A professora americana de ensino secundário conseguiu se aposentar quando tinha 44 anos.

Para isso, ela trabalhou no exterior, em escolas internacionais particulares do Japão, Singapura, Índia e Tailândia. Ali, ela conta que conseguiu ganhar mais dinheiro e ter um custo de vida muito menor que no seu Estado americano natal do Texas.

Seu salário mensal chegava a US$ 6,3 mil (cerca de R$ 32,2 mil). Minkley também reduziu seus gastos ao mínimo. "Eu não tinha interesse em seguir o estilo de vida típico dos expatriados", afirma ela.

"Eu raramente comprava roupas caras, conservava os aparelhos eletrônicos até que eles deixassem de funcionar, cozinhava a maior parte das minhas refeições em casa e pensava bem antes de fazer qualquer compra importante."

"Compartilhar moradia quando vivi em Singapura e na Índia me permitiu economizar ainda mais", ela conta. "Além disso, em vários desses países, eu não precisava de carro, o que manteve meus gastos sob controle."

Atualmente, Minkley mora em Bali , na Indonésia. Ali, sua receita de aposentadoria rende muito mais do que se ela tivesse voltado para os Estados Unidos.

Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a idade média de aposentadoria é de mais de 60 anos Crédito: Getty Images

Será que vale a pena?

Carol Schleif é estrategista-chefe de mercado da consultoria financeira BMO Private Wealth, com sede em Toronto, no Canadá.

Ela destaca que o movimento Fire continua sendo uma opção viável para muitas pessoas, mas a maioria se concentra mais em atingir equilíbrio na sua vida profissional.

Por isso, em vez de se apressar para se aposentar o mais rápido possível, elas se concentram em combinar uma carreira profissional significativa com um estilo de vida dentro das suas possibilidades financeiras.

"Se você se aposentar cedo, mas não tiver amigos, saúde ou um propósito de vida, terá atingido uma meta, mas sacrificado outras coisas", explica ela. "É preciso perguntar se realmente vale a pena."

"Atualmente, as pessoas adotam um enfoque mais flexível. Elas tentam encontrar a forma de atingir seus objetivos de aposentadoria, sem deixar de aproveitar a vida."

De toda forma, Sarah Coles, responsável por finanças pessoais da plataforma de investimentos britânica AJ Bell, alerta que seguir a filosofia Fire é cada vez mais difícil, já que a maioria das pessoas simplesmente não consegue colocá-la em prática.

Mas ela destaca que diversos princípios do movimento Fire são valiosos e podem ajudar as pessoas a se aposentar um pouco mais cedo. Elas podem, por exemplo, começar a economizar desde jovens e aumentar os aportes para a aposentadoria após cada aumento de salário.

"Um caminho equilibrado pode permitir que você atinja a aposentadoria que desejar, no momento que quiser, sem prejudicar seu estado de espírito. É simplesmente necessário um enfoque mais flexível e realista", explica Coles.

Algumas das ideias do movimento Crédito: Getty Images

Na comunidade Fire, algumas pessoas passaram a optar por este caminho menos intenso, gerando a criação de subcategorias, como o Fire Barista.

Este enfoque consiste em economizar o suficiente para que a receita dos investimentos possa cobrir a maior parte dos gastos do dia a dia e complementar o valor com um trabalho em meio período.

Mas, para alguns seguidores do movimento, a frugalidade extrema continua sendo a principal estratégia para atingir a aposentadoria antecipada, um sacrifício que eles consideram valer a pena a longo prazo.