Herdeiros podem recuperar Imposto de Renda pago indevidamente por familiares falecidos

Uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trouxe mais segurança jurídica para famílias que buscam recuperar valores pagos indevidamente ao Fisco. A Corte reconheceu que espólios e herdeiros têm legitimidade para pleitear a restituição de Imposto de Renda recolhido indevidamente por contribuintes portadores de doença grave, mesmo quando o pedido não foi feito pelo contribuinte ainda em vida.

O caso aconteceu com um espólio de uma aposentada diagnosticada com câncer de mama. O pedido buscava o reconhecimento da isenção de IR prevista na lei 7.713/88 para portadores de doenças graves e a devolução dos valores descontados de seus proventos de aposentadoria, segundo fontes jurídicas.





O entendimento representa um avanço importante ao reconhecer que o direito à devolução dos valores pagos indevidamente possui natureza patrimonial e, portanto, integra a herança, podendo ser exercido pelos sucessores legais. Além disso, o STJ afastou a exigência de requerimento administrativo prévio formulado pelo falecido para que a restituição seja buscada judicialmente.