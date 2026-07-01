De Palio a Porsche elétrico: a 'ascensão social acentuada' de sancionado por governo Trump por suposto elo com o PCC

Victor Shimada já havia sido condenado no Brasil por lavagem de dinheiro em ação que não faz relação entre ele e o PCC. Crédito: Polícia Civil de São Paulo

Os brasileiros são: Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.

Todas as empresas sancionadas pelos EUA são pertencentes a Victor Shimada: Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda; Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda; Wave Construcoes Inteligentes Ltda; Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (de Portugal).

O Departamento do Tesouro americano afirmou em nota que Shimada atuava "como elo central" entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais de drogas. E que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos gerados em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para remeter valores ao Brasil em nome do PCC.

Segundo a nota, a rede de lavagem de dinheiro do PCC alvo da ação operava principalmente na Flórida e em São Paulo.

Já Stella é apontada como "parente próxima e associada" de Shimada pelo governo americano. Em seu nome, consta apenas uma empresa: a GP8 Pay.

O promotor do Ministério Público de São Paulo (MPSP) Lincoln Gakiya, que investiga o PCC há décadas, afirmou à BBC News Brasil desconhecer essa suposta relação dos sancionados com a facção criminosa.

"Desconheço que esse casal ou essas empresas tenham envolvimento com o PCC, mas não tenho conhecimento das investigações que o FBI e o DOJ [Departamento de Justiça dos EUA] fizeram a partir de alvos ligados ao PCC em Miami. Aqui ele respondeu por outros crimes, inclusive pelo caso da Vai de Bet e do Augusto do Corinthians. Mas não consta que Victor ou a a Stella sejam ligados ao PCC."

Gakiya se refere à investigação aberta em 2024 pelo Ministério Público e Polícia Civil de São Paulo para apurar suspeitas de irregularidades no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet.

As investigações levaram a denúncia oferecida à Justiça no ano passado contra Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, expulso do quadro associativo do clube por suposta tentativa de golpe com o patrocínio da VaideBet ao time.

Melo sempre negou as acusações.

Na época, Victor Shimada foi incluído na denúncia e chegou a ser detido provisoriamente por lavagem de dinheiro e furto qualificado. Segundo o MPSP, ele teria lavado R$ 35 milhões por meio de diversas contas em forma de criptomoeda.

No inquérito policial, os investigadores apontam com destaque a rotina de voos de Shimada, que comprava bilhetes para diferentes destinos no mesmo dia do voo. Um deles, de 2 de setembro de 2024, mostrava que Shimada saiu de Guarulhos (SP), com escala na República Dominicana e destino ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, no México.

"Não foram encontradas informações adicionais sobre seu destino final, mas é possível que Victor tenha seguido para os Estados Unidos, já que comprou seu bilhete por meio de uma agência em Orlando", diz o inquérito.

Além disso, os investigadores destacam que, durante a apuração, foi constatado que Shimada possuía dois veículos, um Audi Q8 e um Porsche Taycan, valendo R$ 465 e R$ 593 milhões, respectivamente. E que, em 2017, ele era dono de "dois veículos de baixo valor de mercado": um Fiat Palio e um Ford Del Rey, "indicando uma ascensão social acentuada entre os anos de 2017 e 2020".

O Tesouro americano afirma que uma das empresas de Shimada, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., "foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária."

Já Stella, segundo o Tesouro, teria trabalhado como secretária de Shimada, e atuado como intermediária na coleta "de grandes quantias em dinheiro vivo, prestando serviços logísticos fundamentais para as operações de lavagem de dinheiro conduzidas pela rede."

A fintech de Stella, a GP8 Pay, havia sido apontada pelos policiais brasileiros como sendo 98% de propriedade de Shimada.

Stella não aparece nas investigações brasileiras, que também não fazem relação com o PCC.

Shimada foi condenado pela Justiça Federal a cinco anos de reclusão no regime semi-aberto por lavagem de dinheiro e furto qualificado mediante fraude eletrônica.

Victor Shimada seria o elo central entre operações do PCC e traficantes de drogas na Flórida, segundo o Tesouro americano Crédito: Polícia Civil de São Paulo

O que acontece com os sancionados pelo governo Trump?

As sanções bloqueiam todos os bens e interesses em bens das pessoas e empresas que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de cidadãos ou empresas americanas.

Além disso, quaisquer entidades pertencentes, direta ou indiretamente, em 50% ou mais, individualmente ou em conjunto, a uma ou mais pessoas bloqueadas também ficam sujeitas a bloqueio.

As regulamentações americanas geralmente proíbem qualquer transação realizada por cidadãos ou empresas dos EUA — ou dentro do território americano — que envolva bens ou interesses pertencentes a pessoas sancionadas.

O Tesouro americano afirma que violações às sanções dos Estados Unidos podem resultar em penalidades civis ou criminais para pessoas físicas e jurídicas, tanto americanas quanto estrangeiras.

Pessoas nos Estados Unidos ou no exterior que forneçam informações sobre violações de sanções ao programa de denúncias da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN, na sigla em inglês) podem ser elegíveis a recompensas financeiras caso as informações resultem em ações de fiscalização bem-sucedidas com multas superiores a US$ 1 milhão.

Pouco depois, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) afirmou que prendeu o brasileiro Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla e o apontou como comandante tanto do Primeiro Comando da Capital (PCC) quanto do Comando Vermelho (CV).