Campanha “Escolha o Coop” incentiva consumo consciente

Na hora de fazer compras ou contratar um serviço, o que você leva em consideração? Preço, necessidade, marca, qualidade e conveniência provavelmente influenciam o que entra ou sai do carrinho. Uma pesquisa da Boston Consulting Group feita em 2025 no Brasil também revelou outro aspecto: 63% dos consumidores entrevistados se preocupam com sustentabilidade e mudanças climáticas.
De olho nessa tendência, o cooperativismo brasileiro embarcou na campanha “Escolha o Coop”, que incentiva o consumo consciente. O intuito é estimular o público a priorizar itens fornecidos por cooperativas, um modelo de negócio que valoriza o trabalho justo, fortalece a economia local e desenvolve ações sociais nas comunidades onde está presente.
No Espírito Santo, o cooperativismo já reúne mais de 1 milhão de cooperados, conforme dados preliminares de 2025 divulgados pelo Sistema OCB/ES, a organização que representa o movimento no Estado. Esse é o número indivíduos que estão vinculados a uma cooperativa, seja produzindo ou consumindo dela. O movimento também emprega, diretamente, 12,5 mil pessoas.
Contudo, escolher o cooperativismo é algo que pode fazer parte da rotina de outros públicos, como lembra o presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi Melhorim. “Podemos fazer escolhas mais conscientes quando vamos ao supermercado, ao contratar um plano de saúde, ao abrir conta em uma instituição financeira, ao matricular um filho em uma escola ou quando nos deslocamos. O cooperativismo atua em diversos segmentos do mercado”, destaca.
Para ajudar os consumidores a identificar produtos e serviços de cooperativas, o Sistema OCB Nacional criou o carimbo SomosCoop. O elemento visual pode ser encontrado em embalagens de produtos variados, fachadas, carros, uniformes, cartões e plataformas digitais. O diretor-executivo do Sistema OCB/ES garante que o carimbo comprova que aquele bem ou solução vem de uma cooperativa.
“Somente organizações comprometidas com os princípios, a legislação e as boas práticas do cooperativismo podem utilizar o carimbo SomosCoop. Isso traz segurança e transparência para que vende e para quem compra. Se você encontrar esse carimbo, pode confiar na procedência do que está adquirindo”, assegura Carlos André Santos de Oliveira.
A campanha “Escolha o coop” vai de encontro a essas premissas, incentivando o público a refletir sobre a origem de cada produto e serviço e os impactos das escolhas de consumo na sociedade e no meio ambiente. “As cooperativas conciliam inclusão produtiva, sustentabilidade e responsabilidade social. Ao comprar delas, fortalecemos essa cadeia produtiva virtuosa”, enfatiza Oliveira.
SomosCoop em destaque nos
supermercados
O Sistema OCB/ES realizou uma ação de trade marketing em supermercados da Grande Vitória. A estratégia dá visibilidade a produtos e marcas de cooperativas do Espírito Santo e de outros estados no ponto de venda. Ao todo, 10 lojas da Rede Extrabom participaram da campanha (veja a lista abaixo).
Ao visitar um desses estabelecimentos, o público podia encontrar itens com o carimbo SomosCoop expostos em prateleiras e freezers. Os produtos incluem derivados de leite, arroz, feijão, frango, suco de uva e alimentos congelados.
A primeira etapa da ação começou em maio e terminou em junho deste ano. Uma segunda rodada está prevista para acontecer entre setembro e outubro. Os municípios contemplados são Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari.
Lojas do Extrabom que foram contempladas
pela campanha:
- Itacibá (Cariacica)
- Jardim Camburi (Vitória)
- Jacaraípe (Serra)
- Itapoã (Vila Velha)
- Praia do Suá (Vitória)
- Vila Rubim (Vitória)
- Goiabeiras (Vitória)
- ExtraCenter (Guarapari)
- Marcílio de Noronha (Viana)
- Boulevard (Vila Velha)
Sistema OCB Espírito Santo