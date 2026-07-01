Campanha “Escolha o Coop” incentiva consumo consciente

Contudo, escolher o cooperativismo é algo que pode fazer parte da rotina de outros públicos, como lembra o presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi Melhorim. “Podemos fazer escolhas mais conscientes quando vamos ao supermercado, ao contratar um plano de saúde, ao abrir conta em uma instituição financeira, ao matricular um filho em uma escola ou quando nos deslocamos. O cooperativismo atua em diversos segmentos do mercado”, destaca.