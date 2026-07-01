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Novo comando

Fabrício Noronha deixa Secretaria de Cultura do ES; veja quem assume

Secretário deixa a pasta no fim desta semana, após quase oito anos de gestão

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 19:07

Publicado em 

01 jul 2026 às 19:07
Fabrício Noronha deixa a Secretaria de Cultura do ES após quase oito anos no cargo Reprodução/Assessoria de Imprensa

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) terá novo comando a partir do próximo sábado (4). O secretário Fabrício Noronha deixa a pasta após quase oito anos no posto. A mudança foi anunciada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), em  publicação feita em seu perfil no Instagram no início da noite desta quarta-feira (1º).


Com a saída de Fabrício Noronha, quem assume a Secult é a atual subsecretária de Cultura, Carol Ruas.Tanto Fabrício quanto Carol estão na pasta desde o início do primeiro mandato de Renato Casagrande no governo, em 2019. 


Na postagem, Ferraço destaca as qualidades da nova secretária. Tenho plena confiança em sua competência e sensibilidade para dar continuidade a esse trabalho, com novos avanços para a cultura capixaba. Desejo muito sucesso nessa nova missão", escreveu governador.


Sobre Fabrício Noronha, Ferraço agradeceu os serviços prestados por ele durante o período em que esteve à frente da pasta. "Registro também meu sincero agradecimento a Fabricio Noronha pelos quase oito anos de dedicação à frente da Secretaria da Cultura. Seu legado permanecerá como uma referência e seguimos juntos em sua nova missão". 


Veja abaixo a publicação feita pelo governador:

Em comentário na postagem feita por Ferraço, Carol Ruas manifestou-se sobre a nova tarefa. "Muito agradecida pela oportunidade e confiança, governador! Estarei empenhada em continuar trabalhando para consolidar e aprimorar as políticas culturais do nosso Estado! Sempre com o apoio do @fabricionoronha!", escreveu. 

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