Fabrício Noronha deixa Secretaria de Cultura do ES; veja quem assume

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) terá novo comando a partir do próximo sábado (4). O secretário Fabrício Noronha deixa a pasta após quase oito anos no posto. A mudança foi anunciada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), em publicação feita em seu perfil no Instagram no início da noite desta quarta-feira (1º).





Com a saída de Fabrício Noronha, quem assume a Secult é a atual subsecretária de Cultura, Carol Ruas.Tanto Fabrício quanto Carol estão na pasta desde o início do primeiro mandato de Renato Casagrande no governo, em 2019.





Na postagem, Ferraço destaca as qualidades da nova secretária. “Tenho plena confiança em sua competência e sensibilidade para dar continuidade a esse trabalho, com novos avanços para a cultura capixaba. Desejo muito sucesso nessa nova missão", escreveu governador.





Sobre Fabrício Noronha, Ferraço agradeceu os serviços prestados por ele durante o período em que esteve à frente da pasta. "Registro também meu sincero agradecimento a Fabricio Noronha pelos quase oito anos de dedicação à frente da Secretaria da Cultura. Seu legado permanecerá como uma referência e seguimos juntos em sua nova missão".





Veja abaixo a publicação feita pelo governador: