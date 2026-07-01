Curtas políticas: Dança das cadeiras no primeiro escalão da Prefeitura da Serra

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), promoveu uma espécie de dança das cadeiras no primeiro escalão da administração municipal.





Na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Wanessa Cristina Vasconcelos Bruno Souza foi efetivada.





Ela respondia interinamente pela pasta, até então. Nesta quarta-feira (1º), além de nomeada como secretária, foi exonerada do cargo de Assessora Especial da Coordenadoria de Governo.





Na Secretaria de Gestão e Planejamento também houve troca de comando.





O secretário era Jorge Tadeu Laranja, que foi exonerado e nomeado para o cargo de Assessor Especial na Coordenadoria de Governo.





Quem assume a secretaria é Graziella Dalla Pagani, que era titular da pasta de Assistência Social.





A titularidade da Assistência Social ficou com Lilian Mota Pereira. Ela, por sua vez, era secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e, interinamente, também respondia pela pasta de Direitos Humanos e Cidadania.





Com o remanejamento de Lilian Pereira para a Assistência Social, a servidora Rosana Lilian Soares Santos Fagundes passou a responder por Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, ao mesmo tempo e interinamente.





POR QUE?





Em nota enviada à coluna, a Prefeitura da Serra informou que o objetivo das mudanças é "fortalecer a gestão, otimizar a atuação das secretarias e ampliar a eficiência da administração pública".





"A nova estrutura reforça o compromisso da gestão com a valorização da liderança feminina e amplia a participação das mulheres em cargos estratégicos da administração municipal", diz ainda a nota.







A POSTOS

A secretária da Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Joelma Costalonga (União Brasil), deve deixar o cargo na próxima sexta-feira (3) para cumprir o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral.

Ela é o nome que o presidente da Casa, Marcelo Santos, também presidente estadual do União, quer emplacar como vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que vai disputar a reeleição.

Para participar do pleito de 2026, Joelma tem obrigatoriamente que deixar as funções na Assembleia.

A iminente saída dela, portanto, é um sinal de que realmente quer entrar no jogo.

MAS VAI?

A decisão sobre quem vai ocupar a vaga de vice de Ricardo, porém, não é do União e sim do próprio Ricardo.

A federação formada por União Brasil e Progressistas certamente vai ter forte influência nessa escolha e é provável que o vice seja alguém da União Progressista.

O nome de Joelma, hoje, é defendido basicamente por Marcelo e por pessoas mais próximas ao presidente da Assembleia. Não tem ampla adesão no PP.





