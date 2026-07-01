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Letícia Gonçalves

Curtas políticas: Dança das cadeiras no primeiro escalão da Prefeitura da Serra

Curtas políticas: Dança das cadeiras no primeiro escalão da Prefeitura da Serra Veja mais notas: o custo de IRA!, Dead Fish e Mukeka di Rato em Vila Velha; aliada de Marcelo Santos está a postos; a união entre PT e PL

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 15:32

Públicado em 

01 jul 2026 às 15:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeitura da Serra Guilherme Ferrari
O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), promoveu uma espécie de dança das cadeiras no primeiro escalão da administração municipal.

Na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Wanessa Cristina Vasconcelos Bruno Souza foi efetivada. 

Ela respondia interinamente pela pasta, até então. Nesta quarta-feira (1º), além de nomeada como secretária, foi exonerada do cargo de Assessora Especial da Coordenadoria de Governo.

Na Secretaria de Gestão e Planejamento também houve troca de comando.

O secretário era Jorge Tadeu Laranja, que foi exonerado e nomeado para o cargo de Assessor Especial na Coordenadoria de Governo.

Quem assume a secretaria é Graziella Dalla Pagani, que era titular da pasta de Assistência Social.

A titularidade da Assistência Social ficou com Lilian Mota Pereira. Ela, por sua vez, era secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e, interinamente, também respondia pela pasta de Direitos Humanos e Cidadania.

Com o remanejamento de Lilian Pereira para a Assistência Social, a servidora Rosana Lilian Soares Santos Fagundes passou a responder por Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, ao mesmo tempo e interinamente.

POR QUE?

Em nota enviada à coluna, a Prefeitura da Serra informou que o objetivo das mudanças é "fortalecer a gestão, otimizar a atuação das secretarias e ampliar a eficiência da administração pública".

"A nova estrutura reforça o compromisso da gestão com a valorização da liderança feminina e amplia a participação das mulheres em cargos estratégicos da administração municipal", diz ainda a nota.

A POSTOS

A secretária da Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Joelma Costalonga (União Brasil), deve deixar o cargo na próxima sexta-feira (3) para cumprir o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral.

Ela é o nome que o presidente da Casa, Marcelo Santos, também presidente estadual do União, quer emplacar como vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que vai disputar a reeleição.

Para participar do pleito de 2026, Joelma tem obrigatoriamente que deixar as funções na Assembleia.

A iminente saída dela, portanto, é um sinal de que realmente quer entrar no jogo.

MAS VAI?

A decisão sobre quem vai ocupar a vaga de vice de Ricardo, porém, não é do União e sim do próprio Ricardo.

A federação formada por União Brasil e Progressistas certamente vai ter forte influência nessa escolha e é provável que o vice seja alguém da União Progressista.

O nome de Joelma, hoje, é defendido basicamente por Marcelo e por pessoas mais próximas ao presidente da Assembleia. Não tem ampla adesão no PP.


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VILA ROCK

A Prefeitura de Vila Velha publicou, nesta quarta (1º), parte dos valores aportados no “Projeto Cultural Arte no Parque, edição Vila Rock Festival”, a ser realizado de sexta (3) a domingo (5).

Para a contratação da banda Mukeka di Rato, o município vai pagar R$ 13.000,00 para a Editora Entre Rios Edição e Distribuição LTDA, que é a representante legal.

Para a apresentação do Dead Fish, R$ 40.000,00 destinados ao Estúdio L.A Filmagens e Eventos LTDA-ME.

Já para a banda IRA! são R$ 125.000,00 para Edgard José Scandurra Pereira Produções ME.

PL E PT JUNTOS

PL e PT se uniram, pontualmente, na Câmara de Vila Velha. 

A Casa rejeitou o requerimento feito pelo vereador Rafael Primo (PT) para convocar a secretária municipal de Educação, Carla Lima de Moraes Cabidel.

O objetivo, em tese, era debater em plenário sobre o atendimento aos estudantes com deficiência.

Mas, na prática, também seria uma forma de fustigar o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). Rafael Primo faz oposição ao chefe do Executivo municipal.

Votaram contra o requerimento os vereadores Devanir Ferreira (Republicanos); Doutor Hércules (PP); Ivan Carlini (Podemos); Joel Rangel (Podemos); Jonimar Santos (PP); Léo Pindoba (Podemos); Oswaldo Maturano (PRD); Rogério Cardoso (Podemos); Patrick da Guarda (PL); Tiagão Henker (Podemos) e Welber da Segurança (União Brasil).

Apenas Primo, Pastor Fabiano (PL) e Patrícia Crizanto (União) votaram a favor.

Após a rejeição do requerimento, Rafael Primo e Pastor Fabiano protocolaram conjuntamente o pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a situação da educação no município.

Considerando que o prefeito tem o apoio da maioria dos vereadores e que o requerimento de convocação da secretária foi rejeitado por ampla margem, a chance de essa CPI ir à frente, entretanto, é ínfima.

PT LANÇA HELDER E CONTARATO

O PT vai lançar no sábado (4) as pré-candidaturas do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo e do senador Fabiano Contarato à reeleição.

Os dois já estão em pré-campanha e, extraoficialmente, já foram lançados, na prática.

O evento, entretanto, deve ser utilizado para tentar dar certa tração ao caminho de olho nas eleições de 2026.

O lançamento está marcado para as 9h, na Matrix, ao lado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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