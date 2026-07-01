Curtas políticas: Dança das cadeiras no primeiro escalão da Prefeitura da Serra

VILA ROCK
Para a contratação da banda Mukeka di Rato, o município vai pagar R$ 13.000,00 para a Editora Entre Rios Edição e Distribuição LTDA, que é a representante legal.
Para a apresentação do Dead Fish, R$ 40.000,00 destinados ao Estúdio L.A Filmagens e Eventos LTDA-ME.
Já para a banda IRA! são R$ 125.000,00 para Edgard José Scandurra Pereira Produções ME.
PL E PT JUNTOS
PL e PT se uniram, pontualmente, na Câmara de Vila Velha.
A Casa rejeitou o requerimento feito pelo vereador Rafael Primo (PT) para convocar a secretária municipal de Educação, Carla Lima de Moraes Cabidel.
O objetivo, em tese, era debater em plenário sobre o atendimento aos estudantes com deficiência.
Mas, na prática, também seria uma forma de fustigar o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). Rafael Primo faz oposição ao chefe do Executivo municipal.
Votaram contra o requerimento os vereadores Devanir Ferreira (Republicanos); Doutor Hércules (PP); Ivan Carlini (Podemos); Joel Rangel (Podemos); Jonimar Santos (PP); Léo Pindoba (Podemos); Oswaldo Maturano (PRD); Rogério Cardoso (Podemos); Patrick da Guarda (PL); Tiagão Henker (Podemos) e Welber da Segurança (União Brasil).
Apenas Primo, Pastor Fabiano (PL) e Patrícia Crizanto (União) votaram a favor.
Após a rejeição do requerimento, Rafael Primo e Pastor Fabiano protocolaram conjuntamente o pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a situação da educação no município.
Considerando que o prefeito tem o apoio da maioria dos vereadores e que o requerimento de convocação da secretária foi rejeitado por ampla margem, a chance de essa CPI ir à frente, entretanto, é ínfima.
PT LANÇA HELDER E CONTARATO
O PT vai lançar no sábado (4) as pré-candidaturas do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo e do senador Fabiano Contarato à reeleição.
Os dois já estão em pré-campanha e, extraoficialmente, já foram lançados, na prática.
O evento, entretanto, deve ser utilizado para tentar dar certa tração ao caminho de olho nas eleições de 2026.
O lançamento está marcado para as 9h, na Matrix, ao lado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica.