Os fãs de rock já têm compromisso marcado em Vila Velha. As bandas Titãs, IRA! e Dead Fish foram confirmadas como atrações principais do Vila Rock Festival, evento gratuito que reúne referências nacionais e capixabas entre os dias 3 e 5 de julho, no Parque da Prainha.





Abrindo o evento na sexta-feira (3), a banda IRA! sobe ao palco às 21h30. Liderado por Nasi, o grupo é dono de clássicos como "Flores em Você", "Dias de Luta" e "Envelheço na Cidade", músicas que ajudaram a consolidar o rock brasileiro nas décadas de 1980 e 1990.





No sábado (4), será a vez dos Titãs. Uma das formações mais influentes da música nacional, a banda promete levar à Prainha sucessos que atravessaram gerações, como "Epitáfio", "Sonífera Ilha" e "Pra Dizer Adeus". O show está marcado para 21h50.





O encerramento, no domingo (5), ficará por conta dos capixabas do Dead Fish, referência nacional do hardcore há mais de três décadas. Formada no Espírito Santo, a banda retorna aos palcos da Grande Vitória como principal atração do último dia do festival, que também terá apresentações de nomes ligados à cena independente e punk rock.





Como parte da programação do festival, estão sendo realizadas oficinas gratuitas de música com profissionais de voz, bateria, guitarra e baixo. A iniciativa terminará em uma apresentação coletiva da Orquestra Vila Velha Rock no último dia do evento.