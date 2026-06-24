Os fãs de rock já têm compromisso marcado em Vila Velha. As bandas Titãs, IRA! e Dead Fish foram confirmadas como atrações principais do Vila Rock Festival, evento gratuito que reúne referências nacionais e capixabas entre os dias 3 e 5 de julho, no Parque da Prainha.
Abrindo o evento na sexta-feira (3), a banda IRA! sobe ao palco às 21h30. Liderado por Nasi, o grupo é dono de clássicos como "Flores em Você", "Dias de Luta" e "Envelheço na Cidade", músicas que ajudaram a consolidar o rock brasileiro nas décadas de 1980 e 1990.
No sábado (4), será a vez dos Titãs. Uma das formações mais influentes da música nacional, a banda promete levar à Prainha sucessos que atravessaram gerações, como "Epitáfio", "Sonífera Ilha" e "Pra Dizer Adeus". O show está marcado para 21h50.
O encerramento, no domingo (5), ficará por conta dos capixabas do Dead Fish, referência nacional do hardcore há mais de três décadas. Formada no Espírito Santo, a banda retorna aos palcos da Grande Vitória como principal atração do último dia do festival, que também terá apresentações de nomes ligados à cena independente e punk rock.
Como parte da programação do festival, estão sendo realizadas oficinas gratuitas de música com profissionais de voz, bateria, guitarra e baixo. A iniciativa terminará em uma apresentação coletiva da Orquestra Vila Velha Rock no último dia do evento.
Programação
Sexta-feira – 03 de julho
Abertura e intervalos: DJ Ralph Pitanga
17h – Palco Aberto (40min)
18h – Palco Aberto (40min)
19h – Sheep e Parafina
21h30 – IRA!
Sábado – 04 de julho
Abertura e intervalos: Baile Disco Voador – Especial Rock
15h30 – Pink Flaming
17h30 – Letal
19h30 – Dona Fran
21h50 – Titãs
Domingo – 05 de julho
Abertura e intervalos: DJ Kain + PV
14h – Orquestra Vila Velha Rock
15h30 – Intóxicos
17h – Estado de Sítio convida Bujiu
19h – Mukeka di Rato
21h – Dead Fish
Serviço
Vila Rock Festival
Data: 3 a 5 de julho
Local: Parque da Prainha, Vila Velha
Entrada gratuita
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