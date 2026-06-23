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Metamorfose ambulante

Arraiá do "São Raul": bloco Maluco Beleza promove festa que mistura clima junino e Raul Seixas em Vitória

Clima junino se juntou ao aniversario do cantor de rock na segunda edição do evento
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 11:34

Festa mistura clima junino com Raul Seixas para comemorar aniversário do cantor  Nina Ferrari

Uma metamorfose ambulante vai acontecer no Centro de Vitória no próximo domingo (28). O Bloco Maluco Beleza, tradicional do carnaval capixaba, vai realizar o Arraiá do São Raul, festa junina inspirada no icônico cantor de rock Raul Seixas. O evento é gratuito e acontecerá no Bar do Beco, das 13h às 19h. 


Segundo Nina Ferrari, uma das organizadoras do evento, a ideia de misturar o clima junino com o cantor baiano surgiu da coincidência de datas. Além de ser o mês tradicional dos arraiás, junho também celebra uma data especial: o aniversário de Raul Seixas, no dia 28.


De acordo com a organização, o evento surgiu como iniciativa do bloco para arrecadar fundos para o carnaval de 2027. A programação musical contará com apresentação do próprio Bloco Maluco Beleza, além do Bloco Só Xotinho, fanfarra capixaba de forró, e apresentação de discotecagem com o Clube do Vinil.


O Arraiá do São Raul ainda terá barraquinha com comidas típicas, como canjicão, cuscuz doce e bolo de milho, além de opções salgadas e o cardápio tradicional do Bar do Beco. A festa vai contar com venda de produtos de expositores, artistas e artesãos locais durante o evento, e também será vendida a camiseta oficial do Arraiá do São Raul, como forma de apoio à arrecadação.

Bloco Maluco Beleza é tradicional no carnaval de Vitória
Bloco Maluco Beleza é tradicional no carnaval de Vitória Reprodução/Instagram: @bloco.malucobeleza

SERVIÇO

ARRAIÁ DE SÃO RAUL

Local: Bar do Beco, Centro, Vitória

Dia: 28 de junho (domingo)

Horário: 13h às 19h

Entrada: Gratuita

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