Uma metamorfose ambulante vai acontecer no Centro de Vitória no próximo domingo (28). O Bloco Maluco Beleza, tradicional do carnaval capixaba, vai realizar o Arraiá do São Raul, festa junina inspirada no icônico cantor de rock Raul Seixas. O evento é gratuito e acontecerá no Bar do Beco, das 13h às 19h.





Segundo Nina Ferrari, uma das organizadoras do evento, a ideia de misturar o clima junino com o cantor baiano surgiu da coincidência de datas. Além de ser o mês tradicional dos arraiás, junho também celebra uma data especial: o aniversário de Raul Seixas, no dia 28.





De acordo com a organização, o evento surgiu como iniciativa do bloco para arrecadar fundos para o carnaval de 2027. A programação musical contará com apresentação do próprio Bloco Maluco Beleza, além do Bloco Só Xotinho, fanfarra capixaba de forró, e apresentação de discotecagem com o Clube do Vinil.





O Arraiá do São Raul ainda terá barraquinha com comidas típicas, como canjicão, cuscuz doce e bolo de milho, além de opções salgadas e o cardápio tradicional do Bar do Beco. A festa vai contar com venda de produtos de expositores, artistas e artesãos locais durante o evento, e também será vendida a camiseta oficial do Arraiá do São Raul, como forma de apoio à arrecadação.