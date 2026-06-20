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Arraiá de sabores

Como fazer canjica cremosa para as festas juninas: veja receita da chef Arlete Nunes

Descubra segredos de preparo do quitute de milho que não pode faltar na temporada de São João
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 14:00

Entre as dezenas de gostosuras consumidas tradicionalmente nas festas juninas, a canjica, também conhecida como canjicão, é de longe a mais icônica. Cremosa e aromática, ela é preparada com grãos de milho, leites e especiarias e não pode faltar no cardápio de um bom "arraiá". 


Inspirada pelos sabores juninos, a chef Arlete Nunes apresenta no vídeo acima uma receita de canjicão cremoso com coco, ensinando as técnicas de preparo para deixá-lo perfeito. Veja abaixo a lista de ingredientes e as instruções descritas passo a passo. 

Canjicão cremoso com coco

Rendimento: de 12 a 15 porções


Ingredientes:

  • 500g de canjica branca
  • 2 litros de água para o cozimento
  • 1 litro de leite integral
  • 500ml de leite de coco
  • 2 caixinhas de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 100g de coco ralado (preferencialmente fresco)
  • 1 pau de canela
  • 4 cravos-da-índia
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para finalizar

Canjica
Receitas de pratos da Chef Arlete Nunes para festas juninas Fernando Madeira

Para ficar no ponto certo, o seu canjicão deve estar cremoso, brilhante e com um caldo levemente fluido. Ao esfriar ele engrossa bastante, então, se precisar, acrescente um pouco de leite quente antes de servir.

Arlete Nunes Chefe de cozinha

Modo de preparo:

  1. Hidrate a canjica e deixe-a de molho por pelo menos quatro horas em água abundante. Isso reduz o tempo de cozimento e melhora a textura, garantindo grãos uniformemente macios. 
  2. Para um cozimento perfeito, escorra a água do molho. 
  3. Na panela de pressão, coloque canjica, dois litros de água, canela em pau e cravos. Cozinhe de 35 a 40 minutos após pegar pressão. Os grãos devem ficar macios, mas sem desmanchar.
  4. Após abrir a panela, acrescente leite integral, leite de coco e coco ralado. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Essa etapa faz com que os grãos absorvam os sabores.
  5. Na finalização, adicione leite condensado e uma pitada de sal. Cozinhe por mais 10 minutos, mexendo ocasionalmente.
  6. Desligue o fogo e incorpore o creme de leite - que entra no final para trazer brilho e suavidade sem talhar.


Clique aqui para ver mais receitas

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