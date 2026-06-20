Como fazer canjica cremosa para as festas juninas: veja receita da chef Arlete Nunes

Entre as dezenas de gostosuras consumidas tradicionalmente nas festas juninas, a canjica, também conhecida como canjicão, é de longe a mais icônica. Cremosa e aromática, ela é preparada com grãos de milho, leites e especiarias e não pode faltar no cardápio de um bom "arraiá".





Inspirada pelos sabores juninos, a chef Arlete Nunes apresenta no vídeo acima uma receita de canjicão cremoso com coco, ensinando as técnicas de preparo para deixá-lo perfeito. Veja abaixo a lista de ingredientes e as instruções descritas passo a passo.