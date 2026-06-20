Como fazer canjica cremosa para as festas juninas: veja receita da chef Arlete Nunes

Entre as dezenas de gostosuras consumidas tradicionalmente nas festas juninas, a canjica, também conhecida como canjicão, é de longe a mais icônica. Cremosa e aromática, ela é preparada com grãos de milho, leites e especiarias e não pode faltar no cardápio de um bom "arraiá".
Inspirada pelos sabores juninos, a chef Arlete Nunes apresenta no vídeo acima uma receita de canjicão cremoso com coco, ensinando as técnicas de preparo para deixá-lo perfeito. Veja abaixo a lista de ingredientes e as instruções descritas passo a passo.
Canjicão cremoso com coco
Rendimento: de 12 a 15 porções
Ingredientes:
- 500g de canjica branca
- 2 litros de água para o cozimento
- 1 litro de leite integral
- 500ml de leite de coco
- 2 caixinhas de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 100g de coco ralado (preferencialmente fresco)
- 1 pau de canela
- 4 cravos-da-índia
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para finalizar
Para ficar no ponto certo, o seu canjicão deve estar cremoso, brilhante e com um caldo levemente fluido. Ao esfriar ele engrossa bastante, então, se precisar, acrescente um pouco de leite quente antes de servir.
Arlete Nunes Chefe de cozinha
Modo de preparo:
- Hidrate a canjica e deixe-a de molho por pelo menos quatro horas em água abundante. Isso reduz o tempo de cozimento e melhora a textura, garantindo grãos uniformemente macios.
- Para um cozimento perfeito, escorra a água do molho.
- Na panela de pressão, coloque canjica, dois litros de água, canela em pau e cravos. Cozinhe de 35 a 40 minutos após pegar pressão. Os grãos devem ficar macios, mas sem desmanchar.
- Após abrir a panela, acrescente leite integral, leite de coco e coco ralado. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Essa etapa faz com que os grãos absorvam os sabores.
- Na finalização, adicione leite condensado e uma pitada de sal. Cozinhe por mais 10 minutos, mexendo ocasionalmente.
- Desligue o fogo e incorpore o creme de leite - que entra no final para trazer brilho e suavidade sem talhar.