Década marcada por forte expansão do consumo de energia no ES

A década atual tem sido marcada por uma forte expansão no consumo de energia no Espírito Santo. Dados do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo mostram que, desde 2021, o crescimento do segmento Energia e Saneamento, fortemente impactado pelo fornecimento de energia, só ficou abaixo dos 4% no primeiro semestre de 2021, quando marcou 3,9%. Nos demais primeiros semestres, as variações (sempre positivas) ficaram entre 4,2% (2025) e 17,2% (em 2024). No primeiro semestre de 2025, o crescimento foi de 7,9%.



"Não é possível fazer a separação de energia e saneamento, estão no mesmo grupo, mas é possível afirmar que o que está puxando esse crescimento é o consumo de energia elétrica. A economia do Espírito Santo vem crescendo em bom ritmo desde o início da década, a explicação passa por aí", assinala Marília Silva, responsável pelo Observatório e economista-chefe da Findes. O melhor desempenho de primeiro semestre do PIB capixaba se deu em 2021, com 8% de crescimento, o pior foi em 2023: 0,7%. Nos primeiros seis meses de 2026, a expansão ficou em 4,4%.



O presidente da Findes, Paulo Baraona, atribui o forte crescimento do consumo de energia à expansão industrial experimentada principalmente nos últimos três anos. "A indústria é muito intensiva no consumo de energia: mais de 30%, na média, dos insumos industriais como um todo. Na década, a gente vem apresentando expansão e, nos últimos três anos, a indústria extrativa (mineração e petróleo), que consome ainda mais eletricidade, vem crescendo ainda mais. No primeiro semestre de 2025, a indústria capixaba avançou 12,4%, a extrativa bateu em 36,3%".