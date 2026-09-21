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Abdo Filho

Década marcada por forte expansão do consumo de energia no ES

Dados do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo mostram um crescimento em ritmo forte desde 2021. Quase sempre acima dos 4%

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

21 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Linhas de transmissão de energia: a principal linha de investigação é que houve sabotagem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A década atual tem sido marcada por uma forte expansão no consumo de energia no Espírito Santo. Dados do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo mostram que, desde 2021, o crescimento do segmento Energia e Saneamento, fortemente impactado pelo fornecimento de energia, só ficou abaixo dos 4% no primeiro semestre de 2021, quando marcou 3,9%. Nos demais primeiros semestres, as variações (sempre positivas) ficaram entre 4,2% (2025) e 17,2% (em 2024). No primeiro semestre de 2025, o crescimento foi de 7,9%.

"Não é possível fazer a separação de energia e saneamento, estão no mesmo grupo, mas é possível afirmar que o que está puxando esse crescimento é o consumo de energia elétrica. A economia do Espírito Santo vem crescendo em bom ritmo desde o início da década, a explicação passa por aí", assinala Marília Silva, responsável pelo Observatório e economista-chefe da Findes. O melhor desempenho de primeiro semestre do PIB capixaba se deu em 2021, com 8% de crescimento, o pior foi em 2023: 0,7%. Nos primeiros seis meses de 2026, a expansão ficou em 4,4%.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, atribui o forte crescimento do consumo de energia à expansão industrial experimentada principalmente nos últimos três anos. "A indústria é muito intensiva no consumo de energia: mais de 30%, na média, dos insumos industriais como um todo. Na década, a gente vem apresentando expansão e, nos últimos três anos, a indústria extrativa (mineração e petróleo), que consome ainda mais eletricidade, vem crescendo ainda mais. No primeiro semestre de 2025, a indústria capixaba avançou 12,4%, a extrativa bateu em 36,3%".

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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