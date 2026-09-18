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Abdo Filho

O namoro da GWM com a ArcelorMittal

A chinesa GWM vai construir uma fábrica de automóveis em Aracruz, Norte do Espírito Santo. A ArcelorMittal, gigante da produção de aço, tem tudo para ser uma das maiores fornecedoras

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

18 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão Divulgação/ArcelorMittal

A chinesa Great Wall Motors (GWM), como já é de conhecimento, vai construir uma fábrica de automóveis em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Um empreendimento da casa de US$ 1 bilhão, que terá capacidade, na plena capacidade, para 200 mil carros por ano. A previsão original era de que a primeira fase começasse a funcionar em 2029. A GWM, no entanto, já avisou que trabalha para trazer o início das operações para 2028. O projeto é grande e os chineses, de olho no forte crescimento das vendas no Brasil e América Latina, estão com pressa.

Diante disso, estão acelerando as conversas com os mais diversos atores do projeto, entre eles os fornecedores. Um dos principais insumos de uma fábrica de automóveis é o aço e o Espírito Santo abriga uma das maiores indústrias de aço do Brasil, a ArcelorMittal Tubarão. Que, por sinal, acaba de aprovar um investimento bilionário que entregará matéria-prima justamente para a indústria automobilística.

As conversas entre ArcelorMittal e GWM vêm acontecendo há alguns meses, desde que a montadora confirmou o investimento no Espírito Santo. Há uma aproximação, mas ainda sem qualquer compromisso. A expectativa é de que as operações sejam iniciadas com aço vindo de fora do Brasil, mas que, já em 2029, o fornecimento passe a ser nacional. A ArcelorMittal, com enorme vantagem competitiva (a siderúrgica, na Serra, está a cerca de 60 quilômetros da fabricante de carros, em Aracruz), é a franca favorita para assumir o posto.  

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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