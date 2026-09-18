O namoro da GWM com a ArcelorMittal

A chinesa Great Wall Motors (GWM), como já é de conhecimento, vai construir uma fábrica de automóveis em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Um empreendimento da casa de US$ 1 bilhão, que terá capacidade, na plena capacidade, para 200 mil carros por ano. A previsão original era de que a primeira fase começasse a funcionar em 2029. A GWM, no entanto, já avisou que trabalha para trazer o início das operações para 2028. O projeto é grande e os chineses, de olho no forte crescimento das vendas no Brasil e América Latina, estão com pressa.



Diante disso, estão acelerando as conversas com os mais diversos atores do projeto, entre eles os fornecedores. Um dos principais insumos de uma fábrica de automóveis é o aço e o Espírito Santo abriga uma das maiores indústrias de aço do Brasil, a ArcelorMittal Tubarão. Que, por sinal, acaba de aprovar um investimento bilionário que entregará matéria-prima justamente para a indústria automobilística.



As conversas entre ArcelorMittal e GWM vêm acontecendo há alguns meses, desde que a montadora confirmou o investimento no Espírito Santo. Há uma aproximação, mas ainda sem qualquer compromisso. A expectativa é de que as operações sejam iniciadas com aço vindo de fora do Brasil, mas que, já em 2029, o fornecimento passe a ser nacional. A ArcelorMittal, com enorme vantagem competitiva (a siderúrgica, na Serra, está a cerca de 60 quilômetros da fabricante de carros, em Aracruz), é a franca favorita para assumir o posto.