Por que SP já tem setembro mais chuvoso em mais de 80 anos — e chuva deve voltar neste fim de semana

A Oscilação Antártica é um padrão climático que descreve o comportamento do cinturão de ventos fortes que circula ao redor da Antártida. Quando esses ventos se contraem e ficam mais concentrados perto do polo — o que os meteorologistas chamam de fase positiva —, o ar frio tende a ficar mais isolado no extremo sul do planeta. Já na fase negativa, esse cinturão de ventos se enfraquece e se espalha para latitudes mais baixas, o que facilita a saída de massas de ar frio da Antártida em direção à América do Sul — inclusive ao Brasil, em forma de frentes frias.