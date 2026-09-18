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Eleições 2026

Maguinha Malta será entrevistada nesta sexta (18) por A Gazeta e CBN Vitória

Candidata do PL ao Senado participa de sabatina às 10h, com transmissão ao vivo

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2026 às 08:08

Nesta sexta-feira (18), a partir das 10h, Maguinha Malta será ouvida na série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. A entrevista, com duração de 40 minutos, pode ser acompanhada ao vivo pela rádio, pelo site A Gazeta e pelo perfil oficial do jornal no YouTube e nas redes sociais.


Com condução da colunista de Política Letícia Gonçalves, a conversa terá a participação dos também colunistas Vitor Vogas e Vilmara Fernandes. Esta nova rodada de sabatinas integra a cobertura das Eleições 2026, que no início deste mês contou com entrevistas com os nomes que disputam o governo do Estado. 


Ao todo, seis candidatos ao Senado foram convidados. De acordo com as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), participam  os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto. 


Sérgio Meneguelli (PSD) seria sabatinado na terça-feira (15), mas chegou 45 minutos após o horário limite à sede da Rede Gazeta e, pelas regas estabelecidas com os candidatos, ficou de fora da rodada. 


PROGRAMAÇÃO DA SABATINA DA CBN VITÓRIA E A GAZETA


A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado (Casagrande) foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo (Meneguelli) participaria na terça-feira; e assim sucessivamente. O sexto colocado (Evair) também foi sabatinado no primeiro dia, conforme as regras. 


Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.

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