Datafolha: no 1º turno, Lula tem 39% dos votos totais; Flávio, 36%; e Cury, 6%

Em relação à pesquisa divulgada no dia 11, Lula manteve seu porcentual e Flávio oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%. A distância entre os dois passou de quatro para três pontos porcentuais. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.