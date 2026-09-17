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Eleições 2026

Datafolha: no 1º turno, Lula tem 39% dos votos totais; Flávio, 36%; e Cury, 6%

É o primeiro levantamento do instituto divulgado após a sessão conturbada do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 20:08

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 set 2026 às 20:08

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17).

É o primeiro levantamento do instituto divulgado após a sessão conturbada do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

Em relação à pesquisa divulgada no dia 11, Lula manteve seu porcentual e Flávio oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%. A distância entre os dois passou de quatro para três pontos porcentuais. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Da esq. para a dir., o presidente Lula (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o escritor Augusto Cury (Avante), rivais na disputa à Presidência em 2026
Lula, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury: nova pesquisa Datafolha Manoella Mello/Globo

O instituto foi a campo nos dias 15 e 16 de setembro, abrangendo o dia da sessão e o seguinte. Na sessão de terça-feira (15), os ministros começaram a analisar uma questão de ordem sobre a possibilidade de examinar conjuntamente os casos envolvendo Moraes e André Mendonça.

O placar ficou em 4 a 3 pela manutenção das análises separadas, mas um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu a discussão. A análise do caso de Mendonça também aguarda a conclusão da questão de ordem.

Na disputa presidencial, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 6%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2%. Todos mantiveram os porcentuais registrados no levantamento anterior.

A ativista Samara Martins (UP) e o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) também ficaram estáveis, com 1% cada. O economista Edmilson Costa (PCB) e a advogada Clariana Barão (DC) recuaram de 1% para zero. O professor Hertz Dias (PSTU) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) permaneceram em zero.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato continuam somando 6%. Os indecisos oscilaram um ponto para baixo, de 4% para 3%. A pesquisa é estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, os dois mantiveram os porcentuais do levantamento divulgado no dia 11: o petista tem 46%, e o senador, 44%, também em situação de empate técnico.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.

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