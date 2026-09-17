Depressão e ansiedade podem dar direito a benefícios do INSS? Entenda as regras

Para fins do BPC, o impedimento de longo prazo deve produzir efeitos por pelo menos dois anos. “É importante fazer essa diferenciação porque benefício por incapacidade e BPC não são a mesma coisa. No primeiro, estamos falando de uma proteção previdenciária para quem possui cobertura do sistema e ficou incapacitado para o trabalho. No BPC, falamos de uma proteção assistencial, que não exige contribuição, mas possui critérios específicos relacionados à deficiência e à situação socioeconômica”, esclarece Débora Knust.