Veja as interdições no trânsito de Vitória para provas esportivas neste domingo (20)

Quem for circular por Vitória na manhã deste domingo (20) deve redobrar a atenção. A capital receberá duas provas esportivas — o Aquathlon e a Corrida VPorts — que vão provocar interdições de vias, fechamento de acessos e redução de faixas na Enseada do Suá e ao longo da Avenida Beira-Mar.
As alterações começam ainda de madrugada, a partir das 3h, e seguem até o meio da manhã. Equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estarão distribuídas pelos principais pontos para orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Confira as mudanças previstas para cada prova:
As interdições relacionadas ao Aquathlon se concentram principalmente no entorno do Shopping Vitória e nos acessos à Ilha do Boi e à Curva da Jurema. A prova será realizada das 3h às 10h.
A largada e a chegada da prova serão realizadas na Rua Victor Civita, atrás do shopping, que ficará bloqueada durante o evento. A via é de mão única e desemboca na Rua Marília Scarton.
A Rua Marília Scarton também terá bloqueio no sentido de acesso à Avenida Américo Buaiz para quem sai da Ilha do Boi e da Curva da Jurema. Na altura do Monumento do Imigrante, ficarão fechados os acessos à Ilha do Boi, à Curva da Jurema e ao Shopping Vitória.
Com isso, motoristas que estiverem na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Camburi, e quiserem acessar o Shopping Vitória deverão utilizar a entrada sul, sob a Terceira Ponte, na primeira entrada depois da base tecnológica da Guarda Municipal, na Enseada do Suá.
Para sair da região da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, a orientação é utilizar a Avenida José Miranda Machado, que margeia a Curva da Jurema e dá acesso à Avenida Américo Buaiz.
No restante do percurso do Aquathlon, não haverá alteração no fluxo de veículos. Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Caixa Econômica e antes do Palácio do Café, porém, os corredores ocuparão uma faixa no sentido Camburi. A Guarda orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.
As mudanças provocadas pela Corrida VPorts começam por volta das 5h, com fechamento de faixas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, entre o Centro e Jesus de Nazareth, e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá. Todas as intervenções ocorrerão no sentido Centro-Camburi.
Às 6h30, horário previsto para a largada, a Rua Elias Miguel terá o sentido Centro-Camburi parcialmente interditado por cerca de 20 minutos.
Na Avenida Beira-Mar e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, até a altura do HortoMercado, apenas uma faixa ficará liberada para o trânsito no sentido Centro-Camburi. As outras duas serão utilizadas pelos corredores.
No sentido contrário, em direção ao Centro, haverá uma invertão na altura da Arena Dom Bosco, já que uma das faixas será ocupada pelos atletas.
A previsão é que o fluxo na Beira-Mar volte ao normal às 9h, com o encerramento da corrida. Como rota alternativa, a Guarda recomenda que motoristas que saem de Cariacica, do Centro de Vitória, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira utilizem as avenidas Vitória e Cézar Hilal.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Erik Oakes.