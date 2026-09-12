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Mobilidade

Saiba como ficará o trânsito durante as obras da Av. Beira-Mar

Obras começam na próxima segunda-feira (14). Primeira etapa terá interdição de uma baia de ônibus na região da Praça Pio XII

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 10:14

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 set 2026 às 10:14
Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização Divulgação / PMV

As obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, em Vitória, começam na próxima segunda-feira (14), e a Prefeitura de Vitória divulgou como ficará o trânsito durante a primeira etapa dos trabalhos. Os serviços serão iniciados nas proximidades da Praça Pio XII, na região do Banco do Brasil, e não haverá bloqueio das faixas de circulação de veículos.


A intervenção, no entanto, vai exigir a interdição da segunda baia de ônibus da Avenida Beira-Mar, junto à calçada, no sentido Centro-Bento Ferreira. Segundo a Prefeitura de Vitória, as demais baias e todas as faixas de tráfego permanecerão liberadas para os veículos.


Para os motoristas que saem do Centro em direção à região norte de Vitória, a administração municipal indica como alternativa a utilização da Avenida Governador Bley, com acesso posterior à Avenida Princesa Isabel e à Avenida Vitória. O acesso à rota alternativa fica cerca de 250 metros antes do início do trecho em obras.

Pedestres e ciclistas

Durante os trabalhos, pedestres e ciclistas deverão utilizar a calçada localizada ao lado dos edifícios. O trecho compreende a área entre a Rua Alberto de Oliveira Santos, na altura do Edifício AMES, e a Rua Marcelino Duarte, na região da Praça Pio XII e do Banco do Brasil.


A Prefeitura orienta que as travessias sejam feitas exclusivamente pelas faixas de pedestres e pelos semáforos existentes.


Segundo a administração municipal, será implantada sinalização temporária em toda a área de intervenção e haverá monitoramento das condições de tráfego. Caso seja necessário, poderão ser feitos ajustes na operação do trânsito para reduzir os impactos na mobilidade e garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.

Obras na Avenida Beira-Mar

As obras de requalificação da Avenida Beira-Mar têm investimento previsto de R$ 97,8 milhões e fazem parte do programa Vitória de Frente para o Mar, junto com as obras da nova orla do Canal de Camburi. O prazo de execução é de 24 meses. Ao todo, a intervenção vai abranger 4,2 quilômetros, entre o Porto de Vitória, no Centro, e o Hortomercado, na Enseada do Suá.


O projeto prevê, entre outras intervenções, ampliação e requalificação de calçadas, construção de deques, áreas de convivência, playgrounds e academias populares, reforma e conexão das ciclovias, novas baias de ônibus e um novo mirante à beira-mar.

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