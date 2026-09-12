Saiba como ficará o trânsito durante as obras da Av. Beira-Mar

As obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, em Vitória, começam na próxima segunda-feira (14), e a Prefeitura de Vitória divulgou como ficará o trânsito durante a primeira etapa dos trabalhos. Os serviços serão iniciados nas proximidades da Praça Pio XII, na região do Banco do Brasil, e não haverá bloqueio das faixas de circulação de veículos.





A intervenção, no entanto, vai exigir a interdição da segunda baia de ônibus da Avenida Beira-Mar, junto à calçada, no sentido Centro-Bento Ferreira. Segundo a Prefeitura de Vitória, as demais baias e todas as faixas de tráfego permanecerão liberadas para os veículos.





Para os motoristas que saem do Centro em direção à região norte de Vitória, a administração municipal indica como alternativa a utilização da Avenida Governador Bley, com acesso posterior à Avenida Princesa Isabel e à Avenida Vitória. O acesso à rota alternativa fica cerca de 250 metros antes do início do trecho em obras.