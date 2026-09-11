Obras de revitalização da Beira-Mar, em Vitória, começam na segunda (14)

As obras de revitalização da Avenida Beira-Mar, em Vitória, vão começar na segunda-feira (14). A informação foi confirmada nesta sexta-feira (11) pela Prefeitura da Capital. Segundo a administração municipal, o início dos trabalhos ocorrerá nas proximidades da Praça Pio XII, onde fica o Banco do Brasil.





O investimento previsto é de R$ 97,8 milhões e o prazo de execução de 24 meses. Ao todo, as obras vão abranger 4,2 quilômetros da avenida, no trecho compreendido entre o Porto de Vitória, no Centro, até o Hortomercado, na Enseada do Suá.





Segundo a prefeitura, o projeto integra o programa Vitória de Frente para o Mar e tem como objetivo aproximar a população da baía, ampliar os espaços de convivência e qualificar a infraestrutura urbana da região.





Ainda de acordo com a prefeitura, , o projeto foi estruturado em quatro segmentos:





Ampliação: Trecho entre o Porto de Vitória e o Clube de Regatas Saldanha da Gama, com extensão aproximada de 1,13 quilômetro.





Urbanização - Área que atualmente possui ciclovia consolidada, com extensão aproximada de 820 metros.





Requalificação - Trecho localizado entre o DER-ES e o Clube Álvares Cabral, com cerca de 690 metros de extensão.





Geometria Viária - Área compreendida entre o Clube Álvares Cabral e o Hortomercado, totalizando aproximadamente 1,56 quilômetro.