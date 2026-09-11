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Do Centro até a Enseada do Suá

Obras de revitalização da Beira-Mar, em Vitória, começam na segunda (14)

O investimento previsto é de R$ 97,8 milhões e o prazo de execução de 24 meses. Ao todo, as obras vão abranger 4,2 quilômetros da avenida

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2026 às 08:38
Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização Divulgação / PMV

As obras de revitalização da Avenida Beira-Mar, em Vitória, vão começar na segunda-feira (14). A informação foi confirmada nesta sexta-feira (11) pela Prefeitura da Capital. Segundo a administração municipal, o início dos trabalhos ocorrerá nas proximidades da Praça Pio XII, onde fica o Banco do Brasil.


O investimento previsto é de R$ 97,8 milhões e o prazo de execução de 24 meses. Ao todo, as obras vão abranger 4,2 quilômetros da avenida, no trecho compreendido entre o Porto de Vitória, no Centro, até o Hortomercado, na Enseada do Suá.


Segundo a prefeitura, o projeto integra o programa Vitória de Frente para o Mar e tem como objetivo aproximar a população da baía, ampliar os espaços de convivência e qualificar a infraestrutura urbana da região.


Ainda de acordo com a prefeitura, , o projeto foi estruturado em quatro segmentos:


Ampliação: Trecho entre o Porto de Vitória e o Clube de Regatas Saldanha da Gama, com extensão aproximada de 1,13 quilômetro.


Urbanização - Área que atualmente possui ciclovia consolidada, com extensão aproximada de 820 metros.


Requalificação - Trecho localizado entre o DER-ES e o Clube Álvares Cabral, com cerca de 690 metros de extensão.


Geometria Viária - Área compreendida entre o Clube Álvares Cabral e o Hortomercado, totalizando aproximadamente 1,56 quilômetro.

As principais intervenções previstas

  • Requalificação e ampliação das calçadas ao longo da avenida;
  • Construção de novos deques voltados para contemplação da Baía de Vitória;
  • Implantação de áreas de permanência com bancos, mesas, espreguiçadeiras e mobiliário urbano;
  • Instalação de playgrounds e academias populares;
  • Reforma, ampliação e conexão dos trechos existentes de ciclovias;
  • Construção de novas baias de ônibus;
  • Implantação de um novo mirante à beira-mar;
  • Construção de uma nova edificação para o Serviço de Orientação ao Esporte (SOE);
  • Ampliação das áreas destinadas aos pedestres em pontos estratégicos, por meio do avanço da plataforma urbana sobre a margem d'água, criando novos espaços de convivência e contemplação;
  • O projeto também prioriza a acessibilidade, com percursos mais seguros e confortáveis para pedestres, além do fortalecimento da mobilidade cicloviária e da utilização dos espaços públicos ao longo de toda a orla.

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