O futuro do Centro de Vitória passa por uma nova Beira-Mar

Também é preciso considerar que, ao intenso trânsito de passagem existente hoje, poderá ser acrescentado o trânsito gerado por novos empreendimentos. Isso ampliará a demanda sobre as redes de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, calçadas e sistema viário.

Por isso, acredito que a revitalização do Centro de Vitória exige coragem para reconhecer que ela não será alcançada por ações pontuais, mas por um verdadeiro macroplanejamento urbanístico que considere o Centro como um conjunto integrado.

Ouso imaginar que parte da solução para o trânsito esteja na implantação de uma nova Beira-Mar, ligando a região do Saldanha ao final do Porto de Vitória, absorvendo o tráfego de passagem e permitindo que avenidas como Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel atendam prioritariamente ao trânsito local. Aos especialistas cabe aprofundar essa discussão.

Trocar a restauração de imóveis históricos pelo aumento da área construída em seu entorno não me parece justificável. Restaurar é indispensável, mas antes devemos perguntar: restaurar para quê? As paredes de pedra e cal do passado precisam abrigar as necessidades humanas do presente. A restauração deve ser entendida como instrumento de qualificação da vida urbana, e não como um fim em si mesma.

Tudo o que for realizado no Centro deve priorizar as pessoas que ali vivem, trabalham e circulam. Caso contrário, corre-se o risco de promover um processo de exclusão justamente daqueles que dão vida à região.

A jornalista Monica Barbosa, de São Paulo, lembra que pesquisas indicam que grande parte dos edifícios existentes em 2050 já estará construída, tornando a transformação desse patrimônio uma das principais agendas da arquitetura contemporânea.





Na mesma linha, o conceituado arquiteto paulista Eduardo Longo afirma que a arquitetura do futuro será construída a partir do estoque existente e que demolir para construir indiscriminadamente revela pouca consciência ambiental e pouca sensibilidade em relação à memória das cidades.

Estamos, portanto, falando de restauração e retrofit: duas intervenções distintas, porém complementares, ambas indispensáveis à recuperação do Centro de Vitória.