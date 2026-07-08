Até quando o Brasil vai adiar a escolha pelo desenvolvimento?

Para entender esse desafio, é preciso olhar para as últimas décadas. Desde os anos 1980, enquanto países como Índia, México e Coreia do Sul avançaram em estratégias produtivas, tecnológicas e educacionais, o Brasil perdeu densidade industrial. A participação da indústria de transformação no PIB nacional caiu de 35,9%, em 1980, para 12,4%, em 2024.





Em vez de avançarmos, tivemos uma desindustrialização precoce, que fez o país perder densidade produtiva, reduzir o adensamento de suas cadeias, diminuir sua capacidade de gerar empregos mais qualificados e ampliar sua dependência da exportação de produtos de menor valor agregado.





Esse movimento também aparece na pauta exportadora brasileira. Segundo a United Nations Industrial Development Organization , a participação dos manufaturados nas exportações do Brasil caiu de 74%, em 1990, para 49%, em 2023. No mesmo período, países como Chile, África do Sul, México e Índia ampliaram essa participação e superaram o patamar brasileiro.





A riqueza natural do nosso país é extraordinária, mas não basta vender commodities. Nações desenvolvidas transformam recursos em tecnologia, conhecimento, produtos sofisticados, marcas, máquinas, equipamentos e soluções industriais.

Uma indústria de transformação forte é essencial para gerar inovação, produtividade, empregos qualificados e crescimento de longo prazo. Quando ela perde espaço, o país perde também capacidade de competir e participar das cadeias globais de valor.





A perda de competitividade também está ligada a gargalos históricos, como deficiência em infraestrutura, baixa integração logística e déficit de investimentos. Segundo o Banco Mundial, os investimentos em infraestrutura perderam dinamismo desde os anos 1980, ampliando a defasagem de qualidade do Brasil frente a economias emergentes, como Chile, México, África do Sul e Rússia.





Em 2025, o Brasil investiu R$ 280 bilhões em infraestrutura, mas a necessidade estimada é de quase R$ 500 bilhões por ano durante uma década, segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB). Para atender às necessidades de infraestrutura logística, o país precisaria manter esse patamar elevado de investimento.



