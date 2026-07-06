Obrigada por tudo, Neymar Jr.

No domingo (5), no mesmo estádio de Nova Jersey onde tudo começou em 2010, Neymar Jr. vestiu a camisa da Seleção Brasileira pela última vez. Dezesseis anos depois daquela estreia, quando era só um garoto de 18 anos marcando de cabeça contra os Estados Unidos, ele voltou ao mesmo lugar para encerrar essa história. E encerrou do jeito que sempre viveu dentro de campo. Lutando até o último minuto, mesmo já sem a explosão de outros tempos e ainda assim balançando as redes.





São 130 jogos com a camisa amarelinha. São 80 gols, que o transformaram no maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. São 59 assistências, que fazem dele também o maior garçom que essa camisa já teve. Mas hoje, mais do que nunca, o que fica não são os números. É tudo o que ele precisou atravessar para chegar até eles.





Porque a carreira de Neymar nunca foi fácil. Foi marcada por cirurgias, por lesões que assustaram, por momentos em que parecia que o corpo tinha dito basta. Fratura na coluna, problemas no tornozelo, ruptura grave no joelho… um momento em que muita gente já duvidava se ele voltaria a jogar em alto nível outra vez.