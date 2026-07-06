AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Entrada de Neymar Jr provocou queda de rendimento da seleção brasileira
Brasil eliminado da Copa

Entrada de Neymar Jr provocou queda de rendimento da seleção brasileira

Antes da escolha pelo camisa 10, a seleção fazia um jogo equilibrado, mas com uma leve superioridade da Noruega, após a entrada do veterano, os europeus tomaram o controle do jogo

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 15:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2026 às 15:55
Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira
Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

A entrada de Neymar, aos 22 minutos do segundo tempo, provocou uma queda de produtividade da seleção brasileira na derrota por 2 a 1 contra a Noruega. É o que mostram os dados do site footmob, que avalia os momentos de domínio de cada equipe durante uma partida levando em conta troca de passes em áreas de perigo, chutes a gol, faltas próximas à área, escanteios e contra-ataques.


Antes da escolha pelo camisa 10, a seleção fazia um jogo equilibrado, mas com uma leve superioridade da Noruega. Após a entrada do veterano, os europeus tomaram o controle do jogo até fazerem 1 a 0 aos 34 minutos do segundo tempo. O gol da Haaland premiou o momento de maior intensidade da equipe europeia. Foi também uma inversão de papeis. Antes de Neymar entrar no lugar de Gabriel Martinelli, era o Brasil que tinha o controle do jogo, de acordo com os dados do footmob.


O período de superioridade da seleção foi quando Endrick entrou em campo. O jovem de 19 anos substituiu Matheus Cunha aos 13 minutos do segundo tempo e teve uma chance clara de gol em que ele finalizou mal. Esse foi o segundo melhor momento do time de Carlo Ancelotti, atrás somente de um período no primeiro tempo, quando a equipe dominou entre 8 e 21 minutos chegou inclusive a ter um pênalti, desperdiçado por Bruno Guimarães.


A escolha por Neymar quebrou o ritmo brasileiro. Com o camisa 10, que foi convocado com uma lesão na panturrilha direita e só estreou na terceira rodada, o time praticamente não mais atacou e ficou sob pressão da Noruega entre 21 e 36 minutos do segundo tempo. Foi justamente neste período, aos 34, que a Noruega fez o primeiro gol, com Haaland. Para tentar evitar a eliminação precoce, o Brasil se lançou ao ataque e passou a arriscar mais. Conseguiu criar algum perigo, mas viu o sonho do hexacampeonato ruir aos 45 minutos do segundo tempo, quando Haaland chutou de fora da área para fazer 2 a 0.


O Brasil ainda sofreu mais um pênalti, que foi convertido por Neymar. Mas já era tarde. Sem intensidade de jogo após a entrada do jogador do Santos, a seleção viu a sua participação chegar ao fim de forma precoce, parando nas oitavas de final, pior desempenho da equipe brasileira desde 1990.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa 2026 Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Seleção está vivendo em negação': o que a eliminação para a Noruega revela sobre o modelo do futebol brasileiro
Polícia Militar constatou que o motociclista não tinha habilitação.
Motociclista é arremessado em acidente com carro em Linhares
Imagem de destaque
5 dicas para proteger a saúde física e mental dos idosos durante o inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados