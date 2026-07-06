Despedida de Neymar da seleção aos 34 anos? Pênalti, confusão com goleiro e cartão amarelo em 33 minutos jogados

Neymar foi consolado por Raphinha após a eliminação do Brasil para a Noruega Crédito: Reuters

Em breve declaração ao canal ge tv, depois do jogo, o camisa 10 indicou que sua trajetória na seleção pode ter chegado ao fim.

"Tentei, tentei... agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse Neymar, possivelmente se referindo ao estádio em Nova Jersey onde estreou pela seleção brasileira em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

Neymar foi a estrela do Brasil nas Copas de 2014, 2018 e 2022. Mas nesta edição, ele ficou no banco de reservas e entrou em apenas duas partidas.

No último jogo da primeira fase, contra a Escócia, ele entrou aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Cunha. O Brasil já vencia o jogo por 3 a 0 naquele momento. Neymar foi ovacionado pela torcida e esteve em campo por 22 minutos.

No domingo, contra a Noruega, Neymar entrou aos 23 minutos do segundo tempo no lugar de Gabriel Martinelli, quando a partida estava empatada em 0 a 0. Onze minutos depois, o atacante norueguês Haaland abriu o placar. E aos 45 minutos, ele ampliou.

Aos 55 minutos do segundo tempo, Neymar fez o último gol do Brasil nesta Copa, ao converter um pênalti sofrido por Casemiro.

Nos 33 minutos que passou em campo, Neymar errou três cruzamentos e acertou nove dos 12 passes que deu, segundo o site Sofascore, que compila estatísticas das partidas. E recebeu um cartão amarelo por uma falta.

Neymar recebeu cartão amarelo por esta falta em Martin Odegaard Crédito: Reuters

Ele ainda se envolveu em duas confusões. Na primeira delas, empurrou o meia Martin Odegaard, quando o Brasil já perdia por 2 a 0.

A confusão logo atraiu diversos outros jogadores das duas equipes. No meio da confusão, Neymar ainda empurrou outros dois noruegueses.

Neymar se envolveu em confusão com jogadores da Noruega quando Brasil já perdia a partida Crédito: Reuters

A segunda confusão aconteceu com o goleiro adversário Orjan Nyland, que teve grande atuação na partida e chegou a defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães no primeiro tempo.

Nos instantes finais do jogo, Casemiro sofreu pênalti e Neymar pegou a bola para cobrar. O atacante brasileiro e o goleiro norueguês trocaram provocações antes da cobrança. Neymar converteu o gol ao chutar no canto esquerdo do goleiro.

Em seguida, o brasileiro foi até o norueguês e bateu no próprio peito. Nyland reagiu com risos irônicos.

Neymar e goleiro Nyland trocaram provocações Crédito: Reuters

Após o apito final e a eliminação brasileira, Neymar desabou no chão, chorou e fez uma prece. A televisão ainda exibiu o brasileiro abraçando o meia Odegaard, com quem havia protagonizado uma confusão minutos antes.

Caso Neymar realmente encerre sua trajetória na seleção brasileira, ele terminará como o maior artilheiro da história do país, com 80 gols — Pelé é o segundo, com 77 gols.

O último gol de Neymar pela seleção — antes do pênalti convertido contra a Noruega no domingo — havia sido em uma vitória sobre a Bolívia em 8 de setembro de 2023.

Em Copas do Mundo, Neymar é o terceiro brasileiro com mais gols — nove — ao lado de Ademir Menezes, Vavá e Jairzinho. Na frente dele, estão Ronaldo (15 gols) e Pelé (12).

Neymar é também o terceiro jogador com mais partidas pela Seleção — 130. Os líderes nesse quesito são Cafu, com 150 jogos, e Roberto Carlos, com 132.

A história de Neymar no Brasil também foi marcada por lesões. Em 2014, ele não esteve na semifinal em que a seleção foi goleada por 7 a 1 para a Alemanha após ter sofrido lesão na partida anterior contra a Colômbia. Neymar saiu do campo de maca e chorando depois de receber uma dura entrada do colombiano Juan Zúñiga.

Neymar foi consolado pelo filho Davi Lucca após a partida Crédito: Reuters

Neste ano, o atacante viveu a expectativa sobre se seria convocado ou não para a Copa. Depois de não aparecer em convocações anteriores de Carlo Ancelotti, ele finalmente foi confirmado em um ato oficial da CBF em maio.

"Escolhemos o Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva, mas porque pode agregar com suas qualidades à equipe", disse o técnico do Brasil na cerimônia de convocação.

"Que jogue um minuto, cinco minutos, que não jogue, que jogue 90 minutos, que cobre o pênalti... Quantos minutos? Não sei. Qualidade de minutos? Creio que temos que focar na qualidade dos minutos, de maneira coletiva no campo."

No entanto, uma nova lesão na panturrilha direita tirou Neymar dos dois primeiros jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.