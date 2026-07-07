Messi na Copa: aos 40, o jogo está só começando

Em uma Copa do Mundo repleta de jovens talentos, alguns veteranos continuam desafiando o tempo. Aos 40 anos, o goleiro cabo-verdiano Vozinha transformou-se em um dos personagens marcantes do torneio e se junta a nomes como Lionel Messi (ainda com 39 anos), Cristiano Ronaldo e Luka Modrić na demonstração de que a longevidade esportiva deixou de ser exceção para se tornar uma nova realidade do futebol.
É claro que estamos falando de atletas de elite, cercados por equipes multidisciplinares e estruturas que poucos têm à sua disposição. Mas a principal lição não está na comparação entre o esporte profissional e a vida comum. Ela está na mudança de paradigma.
Hoje sabemos que é possível chegar aos 40, aos 50 e até muito além mantendo força, disposição e capacidade física, desde que o corpo seja cuidado de forma consistente ao longo da vida.
O envelhecimento provoca transformações naturais. Há redução gradual da massa muscular, do condicionamento físico e do tempo de recuperação. No entanto, esses processos podem ser desacelerados por escolhas que estão ao alcance da maioria das pessoas.
A prática regular de atividade física, especialmente os exercícios de fortalecimento muscular, ocupa papel central nesse processo. A musculação deixou de ser um recurso voltado apenas para estética ou desempenho esportivo e passou a ser reconhecida como uma das principais ferramentas para preservar autonomia, equilíbrio, mobilidade e qualidade de vida.
Músculos fortes protegem articulações, reduzem o risco de lesões e permitem que atividades como corrida, futebol, ciclismo, natação ou simples caminhadas continuem fazendo parte da rotina por muitos anos.
Mas treinar não significa apenas acumular horas de exercício. Recuperar também faz parte do treinamento. Sono de qualidade, alimentação equilibrada, hidratação adequada, controle do peso e respeito aos intervalos entre os treinos são cuidados que fazem diferença tanto para atletas profissionais quanto para qualquer pessoa que deseja permanecer ativa.
Outro ponto importante é compreender que o objetivo muda com o passar dos anos. Se na juventude o foco costuma estar na performance, com a maturidade ele passa a incluir a prevenção de lesões, a preservação da capacidade funcional e a manutenção da independência.
Talvez o maior adversário a se enfrentar não seja o tempo, mas sim o sedentarismo. É ele que acelera perdas físicas, favorece doenças crônicas e compromete a qualidade de vida. Em contrapartida, quem adota hábitos saudáveis e mantém uma rotina de exercícios colhe benefícios em qualquer idade.
Vozinha, Messi, Cristiano Ronaldo e Modrić não mostram que todos podem ser campeões ou jogar uma Copa do Mundo aos 40 anos. Mostram algo ainda mais importante: que envelhecer não significa “aposentar-se” do movimento, do bem-estar e da saúde.
Com orientação adequada, disciplina e constância, é possível continuar em campo — seja ele um estádio, uma academia, uma pista de corrida ou um dia a dia ativo, com saúde e autonomia. Porque, afinal, bem envelhecer é a vitória que mais importa — e neste jogo somos todos titulares.