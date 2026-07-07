Messi na Copa: aos 40, o jogo está só começando

Em uma Copa do Mundo repleta de jovens talentos, alguns veteranos continuam desafiando o tempo. Aos 40 anos, o goleiro cabo-verdiano Vozinha transformou-se em um dos personagens marcantes do torneio e se junta a nomes como Lionel Messi (ainda com 39 anos), Cristiano Ronaldo e Luka Modrić na demonstração de que a longevidade esportiva deixou de ser exceção para se tornar uma nova realidade do futebol.





É claro que estamos falando de atletas de elite, cercados por equipes multidisciplinares e estruturas que poucos têm à sua disposição. Mas a principal lição não está na comparação entre o esporte profissional e a vida comum. Ela está na mudança de paradigma.





Hoje sabemos que é possível chegar aos 40, aos 50 e até muito além mantendo força, disposição e capacidade física, desde que o corpo seja cuidado de forma consistente ao longo da vida.