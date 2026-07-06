Com gol nos acréscimos, Espanha elimina Portugal de novo nas oitavas e avança

Com a defesa intacta, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), no estádio AT&T, em Dallas, para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. O único gol foi marcado aos 45 do segundo tempo por Merino, mantendo a meta de Unai Simón como a única da competição que ainda não foi vazada.





O resultado marca a possível despedida de Cristiano Ronaldo de Mundiais e significa a superação de um mau retrospecto dos espanhóis nas oitavas de final nas edições anteriores -em 2022 e 2018, a equipe caiu nesta fase diante do Marrocos e da Rússia, respectivamente, as duas vezes nos pênaltis.





O confronto desta segunda foi uma reedição das oitavas de final de 2010, quando os espanhóis se consagraram campeões mundiais pela primeira vez. O placar daquele confronto ibérico foi o mesmo.

Nas quartas, o time treinado por Luis de la Fuente enfrentará o vencedor entre Estados Unidos e Bélgica, que ainda jogam às 21h desta segunda. A partida está marcada as 16h desta sexta-feira (10), em Los Angeles.





O jogo





O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os dois lados e destaque para as atuações dos goleiros. Logo aos 7min, Oyarzabal ficou cara a cara com Diogo Costa após receber bom passe de Dani Olmo, mas chutou para fora.





A resposta portuguesa veio aos 11min. Bruno Fernandes passou para Cristiano Ronaldo finalizar pelo lado direito, obrigando Unai Simón a fazer a primeira defesa. O goleiro espanhol detém o recorde de mais tempo sem tomar gols em Copas do Mundo (519 minutos seguidos), marca alcançada na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, válida pela fase de 32.





Aos 15, Lamine Yamal teve a primeira chance, cortando para a esquerda e mandando de chapa de dentro da área. Diogo Costa afastou e, no rebote, Baena tentou chute colocado, parando em nova defesa do goleiro, que mandou para escanteio. Em mais duas boas tentativas de Portugal, Unai Simón salvou a abertura do placar, primeiro em cabeceio de João Félix e depois em finalização desajeitada de CR7.





A Espanha teve maior domínio da posse na etapa inicial, avançando e ocupando espaço no campo de ataque. Já nos acréscimos, Yamal recebeu em posição de impedimento, infiltrou na área e isolou a bola.

Pouco antes, Nuno Mendes havia levado perigo ao gol de Simón, mas o lateral-direito Pedro Porro colocou a cabeça na direção da bola, que explodiu no travessão.





A etapa final não teve chances claras até a pausa para a hidratação. O espanhol Roberto Martínez, à frente da seleção portuguesa, colocou Rafael Leão no lugar de Félix e trocou João Cancelo por Dalot. Antes, Nuno Mendes havia saído, lesionado, para a entrada de Semedo.





Com mais pressão ofensiva para os espanhóis, Luis de la Fuente foi mais contido e fez a primeira substituição aos 29min do segundo tempo: Ferrán Torres entrou para a saída de Baena. Já no final do segundo tempo, Martínez queimou as trocas restantes colocando Francisco Conceição e Bernardo Silva nos lugares de Pedro Neto e Vitinha.





Dois minutos depois, aos 39, Luis de la Fuente resolveu então mexer no meio-campo: saíram Pedri e Dani Olmo para os descansados Fabián Ruiz e Merino entrarem. Melhor para o treinador da Espanha. Nos primeiros segundos dos acréscimos, uma falta cobrada rapidamente por Merino terminou com o meia do Arsenal finalizando no canto direito de Diogo Costa para abrir o placar. A jogada passou pelos pés de Fabián Ruiz, Rodri e depois Ferrán Torres, que deu a assistência para o gol.