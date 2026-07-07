Bélgica elimina EUA e pega a Espanha nas quartas da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob a sombra do escândalo do atacante Balogun, que não precisou cumprir suspensão após a intervenção do presidente americano Donald Trump, os Estados Unidos não fizeram uma boa apresentação na noite desta segunda-feira (6) e foram goleados pela Bélgica por 4 a 1 no estádio Lumen Field, em Seattle, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na próxima fase, os belgas enfrentarão na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), a Espanha, que superou Portugal por 1 a 0 no duelo da tarde. Entre no grupo FolhaStats Veja a tabela de jogos da Copa Esta é a quarta vez que a Bélgica supera a fase de oitavas de final do Mundial. No México-1986, ela foi quarta colocada. No Brasil-2014, foi eliminada nas quartas pela Argentina após passar pelos EUA nas oitavas. E, na Rússia-2018, foi terceira colocada.





Os Estados Unidos repetem a campanha do Mundial do Qatar-2022, quando foram eliminados nas oitavas de final pela Holanda. Até a fase de 32 seleções, os Estados Unidos se mantiveram dominantes nos jogos, buscando sempre o ataque e pressionando os rivais, usando a força da torcida.





No duelo desta segunda, no entanto, foi a Bélgica que assumiu o comando das ações. Para o jogo, o técnico Rudi Garcia deixou os titulares De Bruyne e Doku no banco e escalou Lukébakio e De Ketelaere no time titular, o que ajudou na estratégia desenhada.





A seleção europeia teve a primeira grande chance de gol logo no primeiro lance. Em troca de passes fora da área, Castagne chutou com força e o goleiro Freese precisou se esticar todo para salvar os EUA com a ponta dos dedos.





Os americanos tentaram ficar mais com a bola, mas os rivais não deram espaço e levaram vantagem nas divididas. Com isso, tiveram mais uma boa oportunidade aos 7min, quando Tielemans furou um chute dentro da área, para sorte da defesa local.





Na terceira chegada belga, no entanto, não teve como segurar. Trossard recebeu na linha de fundo e cruzou da esquerda. Freeman afastou mal, Raskin pegou e chutou cruzado. Livre na pequena área, De Ketelaere completou para o gol vazio.





Nos lances seguintes, a Bélgica continuou chegando com perigo, enquanto os americanos não conseguiam sair para o ataque. Na primeira vez que chegaram, Balogun sofreu falta na entrada da meia-lua e deu chance para cobrança de falta, que foi bem aproveitada por Tillman. Ele marcou o segundo gol de falta dele nesta Copa e empatou a partida. Foi o primeiro chute dos Estados Unidos até então.





Mas nem deu tempo para a torcida americana comemorar. Na saída de bola, Trossard recebeu na esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para De Ketelaere marcar de cabeça e colocar a Bélgica novamente na frente do placar.





Nos lances seguintes, a Bélgica chegou com perigo com Raskin e Lukébakio e os Estados Unidos conseguiram dar o segundo chute a gol, com Balogun. Mas ele chutou por cima do gol uma chance dentro da pequena área.





No fim da parcial, os Estados Unidos conseguiram dois bons ataques, ambos com Balogun, após lançamentos de Tillman, mas nenhum deles teve êxito. O domínio belga pôde ser observado nas estatísticas do primeiro tempo. A seleção do goleiro Courtois deu 11 chutes e acertou 5 no gol, marcando duas vezes. Já a do atacante Balogun chutou 3 vezes e só uma acertou a meta.





Os Estados Unidos voltaram para o segundo tempo com mais vontade e conseguiram pressionar os belgas na defesa, mas sem força para superar a marcação. A melhor atuação alvoroçou a torcida no estádio, mas uma falha grotesca do goleiro Freese deu origem ao terceiro gol belga e esfriou novamente os ânimos.





Aos 11min, Freese saiu do gol para cortar lançamento para De Ketelaere. Ele tira a bola do atacante, mas se confunde e não chuta a bola, dando tempo para o próprio atacante belga o desarmar. A bola sobra para Vanaken, que bateu de primeira para o gol vazio. No caminho até a meta, o zagueiro Ream teve a chance de cortar, mas se confundiu no lance, a bola passou por ele e entrou na rede, para desespero dos anfitriões.





Após a parada para hidratação, o técnico Mauricio Pochettino mandou a seleção americana para o ataque e duas boas chances de diminuir com Berhalter, tirando tinta da trave em chute de fora da área, e Balogun, que conseguiu se livrar da marcação e chutar para boa defesa de Courtois.





Entre os ataques, a Bélgica teve outras chances de ampliar em contra-ataque, mas foi um lance individual do experiente centroavante Lukaku, aos 47min, que fez o quarto gol, fechando o placar e calando de vez o estádio em Seattle.