De píeres a ciclovias: novas obras abraçam a baía de Vitória para transformar a Capital

No entorno do viaduto, ocorre a reforma da nova sede da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), com previsão inicial de ser finalizada em 2026. O antigo Edifício Caramuru, na Cidade Alta, desocupado há mais de 10 anos, recebeu investimento de R$ 19 milhões e um novo nome: Edifício Odimar Ribeiro de Souza, em homenagem ao policial penal falecido em acidente de trânsito, há três anos.





A região do Centro da Capital passou a ser sede para outras autarquias do Governo do Espírito Santo, segundo a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Nos últimos anos, se mudaram para a região central: o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o Procon Estadual e a Ciretran de Vitória, só para citar alguns órgãos e autarquias.





Quem mais recuperou ou pretende recuperar edifícios históricos nessa área central da cidade é a Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O Teatro Carlos Gomes foi reinaugurado no final de 2025, enquanto a Catedral Metropolitana de Vitória recebeu alguns reparos na estrutura. A primeira entrega da Secult veio três anos atrás, com o HUB ES+, em frente à Praça Costa Pereira: investimento de quase R$ 12,7 milhões.