Primeiro aeroporto do ES

Veja como vai ficar o Cais do Hidroavião após obras de restauro

Projeto prevê melhorias como recuperação das fachadas, reurbanização das calçadas e novo sistema de iluminação

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16:04

Projeto de reforma do Cais do Hidroavião, em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória lançou o edital para contratar as obras de restauro do primeiro aeroporto do Espírito Santo, o Cais do Hidroavião, em Mário Cypreste, na região de Santo Antônio. O projeto prevê melhorias como recuperação das fachadas, reurbanização das calçadas, novo sistema de iluminação, entre outras.

Em entrevista à CBN Vitória 92,5 FM, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, disse que a expectativa é que algum equipamento comercial funcione no espaço, mas ainda não está certo se será um café ou um restaurante. “Paralelo a isso, já estamos trabalhando nessa chamada para empresas operarem o equipamento após a restauração”, declarou.

A obra será realizada por meio de contratação semi-integrada, com investimento estimado em R$ 2.893.022,34 e prazo de 450 dias. O processo licitatório será do tipo concorrência, com julgamento pelo critério de menor preço, e está aberto a empresas e consórcios especializados em restauro e engenharia.

Com área total de 2.013,01 m², sendo 474,83 m² de área edificada, o Cais do Hidroavião atualmente se encontra fechado e em estado de deterioração. Levantamento feito pelo Executivo municipal aponta que o terminal, inaugurado em 1939, é um dos três de hidroaviões remanescentes no Brasil.

O Cais do Hidroavião é protegido pela legislação municipal como patrimônio de interesse histórico-arquitetônico, com grau de proteção integral secundária (GP2). O projeto de restauro visa não apenas conservar sua estrutura original, mas também reativar o uso público, promovendo a conexão entre a Orla Noroeste e importantes equipamentos urbanos, como o Sambão do Povo e o Tancredão.

A Prefeitura de Vitória tem o direito de uso da área desde 2019 e, em 2022, chegou a ensaiar a devolução do prédio à Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) por não encontrar interessados em ocupar as instalações.

O que vai mudar

Restauro estrutural e arquitetônico, abrangendo todos os compartimentos do edifício: área de serviço, atendimento, sete espaços multiúso, hall, sanitários (incluindo um acessível), varandas, depósito, central de gás e circulações internas;

Adequação às normas de acessibilidade

Modernização de sistemas elétricos, hidrossanitários e de prevenção a incêndio;

Recuperação completa das fachadas, com remoção de vegetação invasora

Implantação de iluminação

Reurbanização de calçadas e pavimentação do pátio

Substituição ou recuperação das esquadrias danificadas

Instalação de guarda-corpos e corrimãos metálicos

