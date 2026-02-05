Veja como vai ficar o Cais do Hidroavião após obras de restauro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16:04
A Prefeitura de Vitória lançou o edital para contratar as obras de restauro do primeiro aeroporto do Espírito Santo, o Cais do Hidroavião, em Mário Cypreste, na região de Santo Antônio. O projeto prevê melhorias como recuperação das fachadas, reurbanização das calçadas, novo sistema de iluminação, entre outras.
Em entrevista à CBN Vitória 92,5 FM, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, disse que a expectativa é que algum equipamento comercial funcione no espaço, mas ainda não está certo se será um café ou um restaurante. “Paralelo a isso, já estamos trabalhando nessa chamada para empresas operarem o equipamento após a restauração”, declarou.
A obra será realizada por meio de contratação semi-integrada, com investimento estimado em R$ 2.893.022,34 e prazo de 450 dias. O processo licitatório será do tipo concorrência, com julgamento pelo critério de menor preço, e está aberto a empresas e consórcios especializados em restauro e engenharia.
Projeto de reforma do Cais do Hidroavião em Vitória
Com área total de 2.013,01 m², sendo 474,83 m² de área edificada, o Cais do Hidroavião atualmente se encontra fechado e em estado de deterioração. Levantamento feito pelo Executivo municipal aponta que o terminal, inaugurado em 1939, é um dos três de hidroaviões remanescentes no Brasil.
O Cais do Hidroavião é protegido pela legislação municipal como patrimônio de interesse histórico-arquitetônico, com grau de proteção integral secundária (GP2). O projeto de restauro visa não apenas conservar sua estrutura original, mas também reativar o uso público, promovendo a conexão entre a Orla Noroeste e importantes equipamentos urbanos, como o Sambão do Povo e o Tancredão.
A Prefeitura de Vitória tem o direito de uso da área desde 2019 e, em 2022, chegou a ensaiar a devolução do prédio à Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) por não encontrar interessados em ocupar as instalações.
