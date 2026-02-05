Home
Juízes terão missão inédita em show do Guns N’ Roses no ES; entenda

Magistrados vão atuar durante a apresentação da banda norte-americana, marcada para o dia 12 de abril, no Estádio Kleber Andrade

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16:45

Venda geral de ingressos para o show do Guns no ES começa hoje
Guns N' Roses vão se apresentar pela primeira vez no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @gunsnroses

Juízes estaduais vão atuar em regime de plantão no show da banda Guns N’ Roses, marcado para 12 de abril, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A atuação de magistrados no evento faz parte dos preparativos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para a implantação do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, que deve estrear justamente na apresentação da banda norte-americana.

O TJES foi procurado na manhã desta quinta-feira (5) para mais informações sobre o número de juízes que estarão à disposição da população para atendimento durante o evento musical. Segundo a Corte, os detalhes ainda estão sendo finalizados, porém o tribunal confirmou que a iniciativa contará com mais de um magistrado.

A proposta, segundo informativo divulgado pelo próprio TJES, é que o juizado funcione durante grandes eventos esportivos, artísticos e culturais em todo o Estado, com foco na solução rápida de ocorrências e na prevenção de conflitos.

Ainda de acordo com a Corte estadual, a atuação deve priorizar situações relacionadas a racismo, acessibilidade e violência de gênero, mas também inclui atendimentos em casos de crimes de menor potencial ofensivo, além de furtos e roubos, e demandas ligadas a direitos do consumidor e falhas na prestação de serviços do evento.

Para definir o fluxo de funcionamento específico no show do Guns N’ Roses, o supervisor dos Juizados Especiais, desembargador Marcos Valls Feu Rosa, reuniu, na segunda-feira (2), representantes do estádio, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), da Defensoria Pública (DPES), além das polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) e de órgãos da área de proteção à mulher, advocacia e equipes do Judiciário.

No dia do evento, está prevista a presença de três ônibus com atendimento multidisciplinar: um da Polícia Civil, um da Defensoria e outro do Juizado da Lei Maria da Penha. Segundo o TJES, o objetivo é acolher vítimas, orientar o público e reforçar ações educativas e preventivas durante o show.

