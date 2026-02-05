Home
Caminhão-baú pega fogo em avenida de Cachoeiro e assusta moradores

Caminhão-baú pega fogo em avenida de Cachoeiro e assusta moradores

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido; caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (4)

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:07

Incêndio foi registrado durante a madrugada desta quinta-feira (5)

Um caminho-baú carregado de carnes pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (5) na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Estruturas de estabelecimentos próximos foram danificadas pelas chamas.

O caminhão, que seguia sentido bairro Guandu, parou em frente ao Centro Municipal Bolívar de Abreu e as chamas tomaram conta do veículo. A Guarda Municipal de Trânsito esteve no local para evitar saques, isolar a área e controlar o tráfego. A via ficou totalmente interditada por cerca de quatro horas.

Caminhão baú pega fogo em avenida de Cachoeiro

Caminhão pega fogo em avenida de Cachoeiro e provoca prejuízos por Isabelle Oliveira

Prejuízo

Por conta do calor, estruturas plásticas, como o forro da marquise de uma loja, placas publicitárias próximas e fios ficaram queimados. Um dos prejudicados foi o empresário Luiz Dias da Silva. “Queimou essa placa aí, mas o rapaz da empresa já ligou para mim e vai consertar tudo. Só agradecer que não aconteceu o pior, mas fiquei assustado”, contou Luiz à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul.

A aposentada Celeste Zigoni mora bem perto do local. Ela contou que, ao ver o fogo, logo acionou o Corpo de Bombeiros. “Escutei um barulho atípico e vi que pegava fogo na cabine do caminhão. Foi um susto grande”, disse.

O caminhão, que faria entregas na manhã desta quinta-feira, pertence a uma empresa de beneficiamento de carnes suínas da região. Eles informaram que lamentam o incidente, que apuram as causas do incêndio e que foram apenas danos materiais. 

