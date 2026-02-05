História e controvérsia

O que Dante Michelini, que dá nome a avenida, tem a ver com corpo encontrado em Guarapari

Nome de trecho da orla de Camburi, em Vitória, remete ao Caso Araceli, um dos crimes mais brutais do Espírito Santo, e que volta à tona após um dos investigados ser achado decapitado; houve movimentos para que nome da via fosse alterado

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:15

O nome da Avenida Dante Michelini foi uma homenagem concedida em 1967, seis anos antes do assassinato de Araceli Crédito: Vitor Jubini

A morte violenta de Dante Brito Michelini, de 76 anos, encontrado decapitado em um sítio em Guarapari na terça-feira (3), trouxe novamente à tona um dos capítulos mais sombrios da história do Espírito Santo: o Caso Araceli. Dantinho, como era mais conhecido, foi um dos três acusados de raptar, estuprar e matar a menina de 8 anos em 1973. Embora tenha sido absolvido pela Justiça em 1991 por falta de provas, seu sobrenome permanece ligado à memória do crime e a uma das principais avenidas da Vitória.

Apesar da associação feita ao longo dos anos, o nome do trecho na orla de Camburi foi uma homenagem a Dante Michelini, empresário capixaba que foi avô de Dantinho e pai de Dante de Barros Michelini, investigados pelo assassinato de Araceli Cabrera Crespo.

O patriarca (avô), que não tinha nenhum outro sobrenome, passou a identificar a avenida da Capital porque foi o responsável em doar o terreno para a pavimentação.

Dante Michelini (avô) morreu em 13 de janeiro de 1965 — oito anos antes do crime que marcou o Estado — e, conforme registros da época, todo o comércio localizado ao longo do percurso feito pelo cortejo fúnebre, no Centro de Vitória, Vila Rubim e Santo Antônio, fechou as portas em reverência, porque Dante Michelini era um empresário de destaque no Espírito Santo.

O que Dante Michelini, que dá nome a avenida, tem a ver com Araceli?

Dois anos mais tarde, em janeiro de 1967, a Prefeitura de Vitória sancionou um decreto da Câmara Municipal denominando Avenida Dante Michelini, o trecho da ponte "Prefeito Ceciliano Abel de Almeida" (ponte de Camburi) até o cais de Tubarão, antes chamado de Avenida Beira-Mar. Essa homenagem, na forma da Lei 1.701/67, foi concedida tanto porque o empresário teve relevância na economia capixaba quanto pelo fato de ter cedido parte de terrenos da orla, de sua propriedade, para que fosse feita a avenida.

Cópia da Lei 1.701, que deu novo nome à avenida da orla de Camburi no final da década de 1960 Crédito: Reprodução/Arte Geraldo Neto

A homenagem, portanto, foi concedida seis anos antes de Araceli desaparecer, ser violentada e morta. Dessa maneira, não se pode afirmar que se tratou de um prêmio para Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante Brito Michelini (Dantinho), acusados de envolvimento no crime.

Por outro lado, mesmo com a absolvição dos dois pela Justiça, o incômodo pelo nome da família permanecer em evidência, identificando importante via da cidade, já provocou protestos para que a avenida passasse a ser chamada de Araceli.

Em 2017, a Prefeitura de Vitória inaugurou o viaduto, no final da Dante Michelini, com um memorial dedicado à menina. A estrutura também foi nomeada como Viaduto Araceli Cabrera Crespo.

Pouco depois, a Câmara Municipal publicou uma enquete no Facebook com a intenção de saber a opinião dos moradores da Capital sobre a mudança no nome da avenida. Somente no primeiro dia de consulta, mais de 700 pessoas se manifestarem e 93% votaram pela mudança.

O ex-vereador Roberto Martins chegou a propor a realização de um plebiscito para alteração de denominações de vias públicas, como a da orla de Camburi. Contudo, no início de 2018, o ex-prefeito Luciano Rezende vetou o projeto e os vereadores mantiveram a decisão do Executivo.

