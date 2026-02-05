Veja como estão onças-pardas 'trigêmeas' que nasceram em reserva de Sooretama

Um novo registro das câmeras de monitoramento da Reserva Biológica de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, mostra que os filhotes de onça-parda nascidos na unidade estão se desenvolvendo bem. Em um vídeo publicado pelo órgão na quarta-feira (4), os irmãos felinos aparecem explorando a vegetação. Nas imagens dá para ver que eles estão bem maiores do que no primeiro flagrante, em setembro do ano passado.