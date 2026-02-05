A Gazeta - Agora

Veja como estão onças-pardas 'trigêmeas' que nasceram em reserva de Sooretama

Publicado em 05/02/2026 às 13h31

Um novo registro das câmeras de monitoramento da Reserva Biológica de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, mostra que os filhotes de onça-parda nascidos na unidade estão se desenvolvendo bem. Em um vídeo publicado pelo órgão na quarta-feira (4), os irmãos felinos aparecem explorando a vegetação. Nas imagens dá para ver que eles estão bem maiores do que no primeiro flagrante, em setembro do ano passado. 

A onça-parda é o maior felino do Brasil e é classificada como vulnerável pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), devido ao declínio populacional provocado principalmente pela perda de habitat e pela caça ilegal.

