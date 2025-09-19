Lindezas

Onças-pardas “trigêmeas” nascem em reserva em Sooretama

Filhotes têm cerca de três meses de idade e foram flagrados andando na mata com a mãe; nascimento múltiplo da espécie é raro na natureza

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 20:08

Três filhotes de onça-parda nasceram recentemente na Reserva Biológica de Sooretama, no Noroeste do Espírito Santo. Os trigêmeos foram flagrados em agosto por armadilhas fotográficas, que fazem o monitoramento dos animais na área protegida, enquanto caminhavam ao lado da mãe.

Segundo a coordenadora do Projeto Felinos, Ana Carolina Srbek, o nascimento das oncinhas da espécie ao mesmo tempo, é raro na natureza. Ela explica também que, pelo tamanho e pelagem que eles apresentam no vídeo, os felinos têm cerca de três meses. “Ainda estão pintadinhos', o que sugere essa idade, além do tamanho deles [...] a medida que eles crescem, as 'pintinhas' vão desaparecendo”, disse.

Apesar de não estar em risco de extinção, a espécie é considerada vulnerável pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) devido à perda de habitat e à caça ilegal. O nascimento dos trigêmeos é visto como um sinal positivo de que a espécie tem encontrado condições favoráveis para se reproduzir na região.

"Quando a gente tem animais de topo de cadeia alimentar bem alimentados, é sinal de que há recursos e que há outros animais dos quais eles se alimentam. Ou seja, é sinal de que nossa reserva está bem preservada", ressalta Fabíola Oliveira, analista ambiental da Reserva de Sooretama.

*Com informações de Viviane Maciel, da TV Gazeta

