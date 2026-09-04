Passeios pelo Centro de Vitória para celebrar os 475 anos da capital

Em meio aos prédios do Centro, a Gruta da Onça é um refúgio de natureza e história. O parque abriga mirantes com vista para a cidade, nascentes, o Chafariz da Esplanada Capixaba — monumento histórico construído em 1828 — e a famosa escultura da onça-pintada, inspirada em uma lenda indígena ligada às águas do local.





Para uma experiência mais completa, a recomendação é realizar a visita guiada com o guia do parque, Hugo De Nardi, pelo telefone (27) 99508-5649.