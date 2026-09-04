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Giovana Duarte

Passeios pelo Centro de Vitória para celebrar os 475 anos da capital

Roteiro reúne quatro espaços para conhecer a história, a cultura e as belezas do coração de Vitória

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 08:00

Publicado em 

04 set 2026 às 08:00
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Casa Porto, Gruta da Onça e Parque Moscoso estão entre os lugares que ajudam a contar a história da capital
Casa Porto, Gruta da Onça e Parque Moscoso estão entre os lugares que ajudam a contar a história da capital Giovana Duarte

Vitória completa 475 anos na próxima semana e há muitas formas de celebrar a história, a cultura e as belezas da cidade. O Centro da capital, um dos lugares mais simbólicos do Espírito Santo, reúne patrimônio histórico, arte, gastronomia e áreas verdes em um único roteiro.


Confira algumas sugestões de passeios:

Casa Porto das Artes Plásticas

Instalada em um prédio histórico de 1903, na Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 66, a Casa Porto das Artes Plásticas é um espaço dedicado a exposições de artistas locais e nacionais. Até o dia 14 de setembro, o local recebe a residência artística do projeto Acervo das Emoções, uma experiência criativa voltada para crianças de 9 a 13 anos. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

Casa Porto das Artes Plásticas
Casa Porto das Artes Plásticas Giovana Duarte
Mercado da Capixaba (Mercado Municipal)

Ponto de encontro entre tradição e contemporaneidade, o Mercado da Capixaba reúne artesanato, gastronomia e programação cultural. Localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 261, o espaço conta com lojas de produtos típicos, cantina, botequim e apresentações de música e dança, valorizando a cultura capixaba. O funcionamento é diário, das 10h às 18h.

Mercado da Capixaba
Mercado da Capixaba Giovana Duarte
Parque Natural Municipal Gruta da Onça

Em meio aos prédios do Centro, a Gruta da Onça é um refúgio de natureza e história. O parque abriga mirantes com vista para a cidade, nascentes, o Chafariz da Esplanada Capixaba — monumento histórico construído em 1828 — e a famosa escultura da onça-pintada, inspirada em uma lenda indígena ligada às águas do local. 


Para uma experiência mais completa, a recomendação é realizar a visita guiada com o guia do parque, Hugo De Nardi, pelo telefone (27) 99508-5649.

Parque Natural Municipal Gruta da Onça
Parque Natural Municipal Gruta da Onça Giovana Duarte
Parque Moscoso

Um dos espaços mais afetivos da capital, o Parque Moscoso faz parte da memória de gerações de capixabas. Com lago, alamedas arborizadas e espécies nativas da Mata Atlântica, o local é um convite para desacelerar, caminhar e apreciar um dos cartões-postais mais tradicionais de Vitória.

Parque Natural Municipal Gruta da Onça
Parque Natural Municipal Gruta da Onça Giovana Duarte

Caro leitor

Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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