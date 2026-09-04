O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre transição energética

As mudanças climáticas já redefinem os fluxos econômicos globais e a descarbonização deixou de ser apenas uma pauta ambiental para se tornar um fator de competitividade, atração de investimentos e desenvolvimento industrial. Diante desse cenário, o próximo governante do Espírito Santo terá como um dos principais desafios garantir a transição energética com foco no crescimento sustentável.





A reportagem de A Gazeta levou o questionamento a todos os candidatos que disputam o comando do Palácio Anchieta, e as propostas de cada um deles você confere no infográfico abaixo. O Observatório do Clima aponta ser crucial para o Estado, por exemplo, a desativação segura dos campos de petróleo, cuja extração de combustível já deixou de ser técnica e economicamente viável.





Outro caminho apontado pela entidade é o incentivo à transição para fontes renováveis, como solar e eólica. Ainda cita a requalificação profissional dos trabalhadores do setor fóssil (como petróleo e gás) para novas frentes da economia verde, permitindo uma transição socialmente justa.





Esta é a décima e última reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo para as Eleições 2026. Neste especial, produzido por A Gazeta desde 2022, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para assuntos sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública.





Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas.





Veja as respostas dos candidatos: