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Eleições 2026

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre transição energética

Série especial de A Gazeta apresenta as propostas dos concorrentes ao Palácio Anchieta para 10 desafios do Estado

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 10:36

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 set 2026 às 10:36

As mudanças climáticas já redefinem os fluxos econômicos globais e a descarbonização deixou de ser apenas uma pauta ambiental para se tornar um fator de competitividade, atração de investimentos e desenvolvimento industrial. Diante desse cenário, o próximo governante do Espírito Santo terá como um dos principais desafios garantir a transição energética com foco no crescimento sustentável.


A reportagem de A Gazeta levou o questionamento a todos os candidatos que disputam o comando do Palácio Anchieta, e as propostas de cada um deles você confere no infográfico abaixo. O Observatório do Clima aponta ser crucial para o Estado, por exemplo, a desativação segura dos campos de petróleo, cuja extração de combustível já deixou de ser técnica e economicamente viável.


Outro caminho apontado pela entidade é o incentivo à transição para fontes renováveis, como solar e eólica. Ainda cita a requalificação profissional dos trabalhadores do setor fóssil (como petróleo e gás) para novas frentes da economia verde, permitindo uma transição socialmente justa.


Esta é a décima e última reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo para as Eleições 2026. Neste especial, produzido por A Gazeta desde 2022, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para assuntos sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. 


Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas.


Veja as respostas dos candidatos:

Confira outras reportagens da série:

24/08Facções criminosas

25/08Reforma tributária

26/08 - Desempenho do ensino médio

27/08 - Acesso à saúde

28/08 - Mudanças climáticas

31/08 - Violência contra a mulher

01/09 - Mobilidade urbana

02/09 - Fundo Soberano

03/09 - Mortes no trânsito

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