O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre o Fundo Soberano

O destino dos recursos do Fundo Soberano – uma espécie de poupança pública de longo prazo formada com recursos dos royalties de petróleo e participações especiais – é tema de mais uma reportagem da série de A Gazeta que apresenta propostas dos candidatos ao governo do Espírito Santo para os desafios do Estado.





Criado em 2019 com objetivo de garantir a estabilidade financeira das futuras gerações e diversificar a economia capixaba, o Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses) foi inspirado em experiências internacionais, como o fundo da Noruega. O objetivo é tanto proteger o caixa contra crises econômicas quanto direcionar investimentos para áreas estratégicas.





A lógica do modelo capixaba é reservar uma parcela dos recursos vindos da exploração de riquezas finitas para estabilidade das futuras gerações e diversificar a economia do Estado, em vez de gastar o recurso em despesas correntes.





Esta é a oitava reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública.





Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.