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Eleições 2026

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre o Fundo Soberano

Série de A Gazeta que apresenta propostas dos nomes que disputam o Palácio Anchieta segue com respostas sobre um tema importante para o futuro da economia capixaba

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 10:14

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 set 2026 às 10:14

O destino dos recursos do Fundo Soberano – uma espécie de poupança pública de longo prazo formada com recursos dos royalties de petróleo e participações especiais – é tema de mais uma reportagem da série de A Gazeta que apresenta propostas dos candidatos ao governo do Espírito Santo para os desafios do Estado.


Criado em 2019 com objetivo de garantir a estabilidade financeira das futuras gerações e diversificar a economia capixaba, o Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses) foi inspirado em experiências internacionais, como o fundo da Noruega. O objetivo é tanto proteger o caixa contra crises econômicas quanto direcionar investimentos para áreas estratégicas.


A lógica do modelo capixaba é reservar uma parcela dos recursos vindos da exploração de riquezas finitas para estabilidade das futuras gerações e diversificar a economia do Estado, em vez de gastar o recurso em despesas correntes.


Esta é a oitava reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. 


Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.

Confira outras reportagens da série:

24/08 - Facções criminosas

25/08 - Reforma tributária

26/08 - Desempenho do ensino médio

27/08 - Acesso à saúde

28/08Mudanças climáticas

31/08 - Violência contra a mulher

01/09Mobilidade urbana

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