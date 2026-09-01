De R$ 52,34 a R$ 2,4 milhões: os candidatos do ES que declararam dinheiro vivo

Dos 580 candidatos que disputam a preferência do eleitor capixaba nas urnas no próximo dia 4 de outubro, 56 declararam à Justiça Eleitoral guardar dinheiro em espécie.





Ao todo, os concorrentes nas Eleições 2026 que contam com dinheiro vivo, no jargão popular, somam R$ 11.836.007,34 nessa modalidade. As quantias guardadas pelos candidatos em papel-moeda vão de R$ 52,34 a R$ 2,4 milhões.





O levantamento foi feito por A Gazeta com base nos bens declarados pelos candidatos à Justiça Eleitoral. As informações constam do Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da última semana de agosto.





Três candidatos têm mais de R$ 1 milhão em espécie. O dono da maior fatia é o candidato a deputado estadual pelo Agir Dr. Jonhson, com R$ 2.484.000,00 declarados em espécie. A quantia, inclusive, corresponde à maior parte do patrimônio declarado pelo postulante à Justiça Eleitoral. No total, o candidato informou ter bens que chegam ao montante de R$ 3.848.067,53. Entre as posses, estão apartamentos em Vitória e Venda Nova do Imigrante, carros e participação em empresas.





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Daniel Santana, conhecido como Daniel do Açaí e candidato a deputado estadual pelo PP, informou à Justiça Eleitoral contar com R$ 1.169.767,28 em papel-moeda. Já Bruno Lourenço, do PRD, que é primeiro suplente do candidato ao Senado Callegari (DC), apontou ter R$ 1.163.484,38 em dinheiro vivo.





Na lista entre os postulates com maior quantia em espécie, aparece ainda o deputado federal Da Vitória (PP), candidato à reeleição, com R$ 950 mil declarados à Justiça Eleitoral.





Em seguida, vem o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), que busca agora vaga na Câmara dos Deputados e declarou ter R$ 700 mil em espécie. Amaro Neto (PP), que almeja a reeleição como deputado federal, informou R$ 600 mil em espécie.



