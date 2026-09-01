Vorcaro fez mais um pagamento para Dark Horse além do que Flávio havia admitido, diz revista

O senador afirmou nesta terça-feira (1º) que as cobranças sobre o tema devem ser feitas à produtora do filme, e não a ele. “Essas informações não tenho como saber porque não trato disso. Tem que perguntar para a produtora. Eu sabia que ele (Vorcaro) é investidor, mas não tinha como falar. A resposta tem que perguntar para a produtora”, disse Flávio a jornalistas ao chegar ao Senado, onde presidirá sessão da Comissão de Segurança Pública.

O banqueiro e a produtora do filme foram procurados, mas não responderam.