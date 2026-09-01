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Relatório do Coaf

Vorcaro fez mais um pagamento para Dark Horse além do que Flávio havia admitido, diz revista

Flávio Bolsonaro disse que último repasse de Vorcaro ao filme ocorreu em maio de 2025, mas relatório indica mais um pagamento à produção no segundo semestre daquele ano; senador diz que cobrança sobre tema deve ser feita à produtora do filme

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 14:17

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

01 set 2026 às 14:17

BRASÍLIA - O banqueiro Daniel Vorcaro fez mais um pagamento para financiar o filme "Dark Horse" além do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia admitido. Em maio, quando o portal Intercept Brasil revelou o financiamento da produção pelo dono do Banco Master, o candidato à Presidência pelo PL alegou durante uma entrevista à GloboNews que a última parcela paga pelo banqueiro havia sido em maio de 2025.

A revista piauí obteve um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostrando que, em setembro daquele ano, houve mais um pagamento de US$ 1,6 milhão pelo dono do Master ao fundo Havengate, responsável por administrar o dinheiro antes de repassá-lo à produção de "Dark Horse".

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro disse que cobranças sobre filme devem ser feitas à produtora Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

Segundo a piauí, esse pagamento ocorreu oito dias após Flávio Bolsonaro cobrar Daniel Vorcaro por mais repasses para o filme. "Agora que é a reta final que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo", disse Flávio Bolsonaro em uma mensagem de áudio enviada ao banqueiro.

O senador afirmou nesta terça-feira (1º) que as cobranças sobre o tema devem ser feitas à produtora do filme, e não a ele. “Essas informações não tenho como saber porque não trato disso. Tem que perguntar para a produtora. Eu sabia que ele (Vorcaro) é investidor, mas não tinha como falar. A resposta tem que perguntar para a produtora”, disse Flávio a jornalistas ao chegar ao Senado, onde presidirá sessão da Comissão de Segurança Pública.

O banqueiro e a produtora do filme foram procurados, mas não responderam.

Além do relatório do Coaf que atesta que houve mais um pagamento além do que se sabia, a reportagem da piauí teve acesso a mensagens que indicam a possibilidade de mais uma parcela ter sido paga em outubro de 2025. 

Nos diálogos, o publicitário Thiago Miranda, que ajudou a captar dinheiro para a produção, pergunta a Vorcaro: "Consegue liberar as parcelas do filme?" O banqueiro responde: "Sim. Liberei mais uma hoje." A troca de mensagens não especifica o valor do repasse. Miranda, então, diz: "Vou avisá-los. Flávio disse que iria te ligar."

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