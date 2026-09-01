Empresas começam a criar seguros próprios sem virar seguradoras

Nos Estados Unidos, onde esse mercado está mais desenvolvido, as MGAs movimentaram aproximadamente US$ 128 bilhões em prêmios em 2025, segundo a Conning. No Brasil, ainda não existe um levantamento oficial sobre a quantidade de MGAs em operação ou o volume de prêmios movimentado por elas, mas o potencial está relacionado tanto ao tamanho do setor quanto à parcela da população que ainda não possui seguros. O mercado supervisionado pela Susep, incluindo seguros, previdência complementar aberta e capitalização, arrecadou R$ 415,09 bilhões em 2025.