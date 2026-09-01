Caso Apex: Pazolini afirma que crise prejudica atração de investimentos para o ES

Em resposta, o ex-prefeito disse que o diálogo é fundamental para lidar com os impactos da reforma tributária na arrecadação dos 78 municípios capixabas. “O Espírito Santo hoje tem, de fato, um desafio muito grande pela frente, e nós só vamos vencer isso através do debate. E é isso que nós precisamos fazer, e talvez isso não tenha sido feito na época correta”.





Para Pazolini, a resposta para o problema é apostar no turismo, visto que o tributo passará a criar riqueza a partir do consumo. Segundo ele, foi por este motivo que foram feitos tantos investimentos na área na cidade de Vitória.





“Quem quer governar tem que ter uma gestão centrada e uma visão republicana. Que bom que os outros municípios estão crescendo! Eu quero que o desenvolvimento chegue aos 78 municípios do Espírito Santo, mas é fundamental cuidar da arrecadação das receitas próprias", assinalou.





O ex-chefe do Executivo municipal afirma que a arrecadação da Capital cresceu, resultado dos investimentos feitos. No entanto, acrescentou, o fundamental é “pensar o Espírito Santo daqui para a frente”.





“Nós vamos ter, a partir de 2032, o fim dos incentivos fiscais, e como a economia capixaba vai sobreviver? Essa é a grande pergunta. Nós não estamos vendo o investimento em turismo. Nós não estamos vendo o investimento nos modais rodoviários”.





Citando dados do ranking de Competitividade dos Municípios, em que Vitória ocupa o primeiro lugar, Pazolini defendeu que a cidade tem sustentabilidade para os próximos 20 anos porque se preparou para os impactos da reforma tributária. “Sentamos à mesa com o setor produtivo, com o ecossistema de negócios, e vimos que Vitória precisa investir no turismo”, defendeu.





Ele complementou citando as potencialidades locais como exemplo, à frente da administração da Capital. “O que nós fizemos? Vitória de frente para o mar: o Canal de Camburi, a Ilha das Caieiras, a Grande São Pedro. Exatamente para termos o aquecimento do setor de serviços e o aquecimento da gastronomia, da culinária, para recebermos turistas. Se a tributação vai se dar pelo consumo, e se nós só temos 4 milhões de habitantes, nós precisamos atrair pessoas, e o que atrai gente é o turismo”, afirmou o ex-prefeito.





Para atrair investimentos, por sua vez, o candidato pontuou que é preciso ter estabilidade e segurança jurídica, atributos que, segundo ele, o Estado não apresenta neste momento, sobretudo em virtude do caso Apex.





“Nós estamos vendo agora, lamentavelmente, com muito respeito ao Espírito Santo... Os capixabas não mereciam passar por isso: nós temos um vexame em rede nacional. Como você vai convencer alguém a investir no Espírito Santo? Nós estamos vivendo um retrocesso social”, disse ele.





Ainda sobre o caso, o republicano defendeu investigações que podem “dar resposta à sociedade” e retomar a estabilidade. Ao mesmo tempo, disse que há indícios de supostos delitos que podem ter sido praticados.





“Naturalmente, muita gente ficou no prejuízo, e tem uma consequência na área cível e na penal. Mas o importante é retomar a estabilidade”, concluiu.