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Coluna Leonel Ximenes

Águia Branca ganha duas novas linhas de ônibus; mas perde também

Decisão foi publicada no Diário Oficial pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 15:46

Públicado em 

01 set 2026 às 15:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Ônibus da Águia Branca, uma das maiores empresas rodoviárias de passageiros do país
Ônibus da Águia Branca, uma das maiores empresas rodoviárias de passageiros do país Giovani Boff/Divulgação

Por decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Viação Águia Branca recebeu autorização para assumir duas novas linhas rodoviárias interestaduais e teve seções retiradas de outras duas. 


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O amplo pacote da agência reguladora, publicado nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União, altera a malha de ônibus rodoviários interestaduais em todo o território nacional.


A empresa rodoviária capixaba - uma das maiores do país - recebeu autorização para operar a linha Mata Verde (MG) x São Bernardo do Campo (SP) com 46 seções. A Águia Branca tem até 30 dias a partir da vigência do termo para iniciar a operação, podendo haver uma única prorrogação por outros 30 dias mediante justificativa.

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O outro trajeto liga Almenara (MG) a São Paulo (SP) com 24 seções e sob as mesmas condições impostas pelo Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR), documento emitido pela ANTT, sem prazo de vigência ou termo final, que confere à transportadora autorização para prestar o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros.


E a pedido da Águia Branca, a ANTT autorizou a supressão de 15 seções da linha Viçosa (MG) x São Paulo, mas 15 outras foram mantidas, com vigência a partir desta terça-feira (1º). Na linha Vitória (ES) x Teófilo Otoni (MG), a empresa pediu a retirada de sete seções, mas 15 continuam em operação, conforme decisão da agência reguladora de transportes.


As sete seções retiradas da linha Vitória (ES) x Teófilo Otoni (MG) conectam Ataleia (MG) a seis cidades capixabas e uma baiana: Vitória, Serra, João Neiva, Linhares, São Mateus, Pedro Canário e Nova Viçosa (BA).


Seções rodoviárias são cidades ou terminais específicos ao longo da rota principal onde o passageiro pode iniciar ou encerrar a sua viagem. 


A alteração de linhas ocorre após a Águia Branca receber autorização da ANTT para atuar em 1.526 mercados, dos quais 1.469 estavam classificados como desatendidos e 57 tinham apenas uma empresa na operação regular.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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