Águia Branca ganha duas novas linhas de ônibus; mas perde também

O outro trajeto liga Almenara (MG) a São Paulo (SP) com 24 seções e sob as mesmas condições impostas pelo Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR), documento emitido pela ANTT, sem prazo de vigência ou termo final, que confere à transportadora autorização para prestar o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros.





E a pedido da Águia Branca, a ANTT autorizou a supressão de 15 seções da linha Viçosa (MG) x São Paulo, mas 15 outras foram mantidas, com vigência a partir desta terça-feira (1º). Na linha Vitória (ES) x Teófilo Otoni (MG), a empresa pediu a retirada de sete seções, mas 15 continuam em operação, conforme decisão da agência reguladora de transportes.





As sete seções retiradas da linha Vitória (ES) x Teófilo Otoni (MG) conectam Ataleia (MG) a seis cidades capixabas e uma baiana: Vitória, Serra, João Neiva, Linhares, São Mateus, Pedro Canário e Nova Viçosa (BA).





Seções rodoviárias são cidades ou terminais específicos ao longo da rota principal onde o passageiro pode iniciar ou encerrar a sua viagem.





A alteração de linhas ocorre após a Águia Branca receber autorização da ANTT para atuar em 1.526 mercados, dos quais 1.469 estavam classificados como desatendidos e 57 tinham apenas uma empresa na operação regular.