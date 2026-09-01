Águia Branca ganha duas novas linhas de ônibus; mas perde também

Por decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Viação Águia Branca recebeu autorização para assumir duas novas linhas rodoviárias interestaduais e teve seções retiradas de outras duas.
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O amplo pacote da agência reguladora, publicado nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União, altera a malha de ônibus rodoviários interestaduais em todo o território nacional.
A empresa rodoviária capixaba - uma das maiores do país - recebeu autorização para operar a linha Mata Verde (MG) x São Bernardo do Campo (SP) com 46 seções. A Águia Branca tem até 30 dias a partir da vigência do termo para iniciar a operação, podendo haver uma única prorrogação por outros 30 dias mediante justificativa.
O outro trajeto liga Almenara (MG) a São Paulo (SP) com 24 seções e sob as mesmas condições impostas pelo Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR), documento emitido pela ANTT, sem prazo de vigência ou termo final, que confere à transportadora autorização para prestar o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros.
E a pedido da Águia Branca, a ANTT autorizou a supressão de 15 seções da linha Viçosa (MG) x São Paulo, mas 15 outras foram mantidas, com vigência a partir desta terça-feira (1º). Na linha Vitória (ES) x Teófilo Otoni (MG), a empresa pediu a retirada de sete seções, mas 15 continuam em operação, conforme decisão da agência reguladora de transportes.
As sete seções retiradas da linha Vitória (ES) x Teófilo Otoni (MG) conectam Ataleia (MG) a seis cidades capixabas e uma baiana: Vitória, Serra, João Neiva, Linhares, São Mateus, Pedro Canário e Nova Viçosa (BA).
Seções rodoviárias são cidades ou terminais específicos ao longo da rota principal onde o passageiro pode iniciar ou encerrar a sua viagem.
A alteração de linhas ocorre após a Águia Branca receber autorização da ANTT para atuar em 1.526 mercados, dos quais 1.469 estavam classificados como desatendidos e 57 tinham apenas uma empresa na operação regular.
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