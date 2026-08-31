A lição de vida que dona Hilda Cabas nos deixou

Eu estava participando da sabatina do jornal A Gazeta/CBN, na manhã desta segunda-feira (31), com o candidato ao governo do Estado Ricardo Ferraço, quando, ao olhar brevemente meu celular, veio o choque, a notícia que me entristeceu profundamente: a morte da cerimonialista Hilda Cabas, aos 98 anos de idade.





Dona Hilda era sinônimo de elegância; de bondade; de educação; de generosidade. Certa vez, durante o intervalo de um evento promovido pela Rede Gazeta nas montanhas capixabas, em tom bem descontraído, aproveitei para perguntá-la sobre algumas regras, não de etiqueta propriamente dito, mas de comportamento à mesa.





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Uma delas nunca me esqueço e sempre a pratico quando possível: “em ambientes públicos, como em restaurantes, você não deve se sentar ao lado da sua mulher, e sim frente a frente a ela”. Outra: “quando você convida seus pais para um jantar ou almoço em sua casa, uma das cabeceiras da mesa deve ser reservada a ele; sua mãe fica imediatamente ao lado da mesa, junto dele”.





Parece uma bobagem, mas esses pequenos gestos revelam gentileza, educação, reconhecimento do valor de pessoas queridas e especiais.





Mas dona Hilda não era apenas teoria. A maior cerimonialista do Espírito Santo, na prática, no dia a dia, em ambientes privados ou no seu belíssimo trabalho cuidando do Palácio Anchieta e do cerimonial dos governadores, nos mostrava como tratar um ser humano, como se colocar a serviço, como ser delicado.





A eterna cerimonialista tinha como cartão de visita um sorriso cativante e uma elegância digna de admiração. Como era bom estar perto e conversar com dona Hilda!





Ela vai deixar muita saudade, mas também uma lição que vou carregar, com muito prazer, pelo resto da minha vida: gente fina e elegante é aquela que trata com dignidade e respeito o ser humano, independentemente de classe social, cor, preferência política, sexo, idade.





Em resumo, elegância vem de dentro, da alma. Não está à venda. Dinheiro nenhum do mundo é capaz de fazer da gente um ser humano melhor. É o que ela nos ensinou.





Vá com Deus, dona Hilda!