Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina após 20 anos

O craque Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) sua aposentadoria da seleção argentina. Em publicação nas redes sociais, o atacante afirmou que a decisão veio após muita reflexão sobre o futuro e disse que chegou o momento de encerrar sua trajetória com a equipe pela qual foi campeão em 2022.
"Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que este é o momento", escreveu Messi.
O camisa 10 afirmou que sempre se entregou pela seleção não apenas nos últimos anos, mas também durante fases anteriores de sua carreira. Segundo ele, o encerramento da passagem pela seleção é uma decisão dolorosa, mas necessária diante do momento de sua carreira.
"Dei tudo de mim, já não tenho mais para oferecer", escreveu
Na mesma publicação, o atacante citou a nova geração de jogadores argentinos e disse que há "grandes garotos" que merecem ocupar espaço na seleção. O craque também agradeceu aos torcedores pelo carinho recebido durante seus 20 anos de trajetória com a equipe argentina. Afirmou que sentirá falta de ouvir os compatriotas durante as partidas e disse que, a partir de agora, será "mais um" torcedor, acompanhando e apoiando a equipe de fora de campo.
"Foi uma loucura poder viver tudo isso com vocês", escreveu. Embora publicado nesta segunda, o jogador disse que o texto que compartilhou foi escrito em 21 de julho, dois dias depois da final.
Ao longo desse período, Messi se tornou o principal jogador da história recente da Argentina e participou de campanhas marcantes, incluindo a conquista da Copa América e da Copa do Mundo, além de outros títulos pela equipe nacional.
A publicação vem cerca de três semanas após uma declaração na qual Messi afirmou ter "muitas dúvidas" sobre continuar jogando futebol por "muito mais tempo", em uma emotiva carta de despedida ao pai e empresário, Jorge Messi, que morreu no início de agosto aos 68 anos.
"Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo", escreveu Messi em uma carta publicada no Instagram.