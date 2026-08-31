Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina após 20 anos





Na mesma publicação, o atacante citou a nova geração de jogadores argentinos e disse que há "grandes garotos" que merecem ocupar espaço na seleção. O craque também agradeceu aos torcedores pelo carinho recebido durante seus 20 anos de trajetória com a equipe argentina. Afirmou que sentirá falta de ouvir os compatriotas durante as partidas e disse que, a partir de agora, será "mais um" torcedor, acompanhando e apoiando a equipe de fora de campo.