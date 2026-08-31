Enfermeira é presa suspeita de vender produtos estéticos sem registro no ES

Uma enfermeira de 39 anos, que atua em uma unidade de saúde de Vitória, foi presa, suspeita de vender produtos estéticos irregulares no bairro Porto de Santana, em Cariacica, nesta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Civil, cerca de 50 ampolas de produtos sem registro foram apreendidas na residência dela. O nome da profissional não foi divulgado.





A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.





Conforme a corporação, os produtos não tinham procedência comprovada nem registro nos órgãos competentes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os insumos encontrados estavam toxina botulínica (botox), peptídeos e tirzepatida, princípio ativo utilizado em medicamentos injetáveis indicados para diabetes e também para tratamento da obesidade.





Durante as buscas na casa da enfermeira, também foram encontradas seringas, uma maca e uma cadeira. Segundo informações apuradas pela polícia, os equipamentos eram utilizados para a realização de procedimentos.