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Botox e tirzepatida

Enfermeira é presa suspeita de vender produtos estéticos sem registro no ES

Polícia apreendeu cerca de 50 ampolas, incluindo toxina botulínica, peptídeos e tirzepatida, na casa da profissional em Cariacica

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 17:31

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 ago 2026 às 17:31

Uma enfermeira de 39 anos, que atua em uma unidade de saúde de Vitória, foi presa, suspeita de vender produtos estéticos irregulares no bairro Porto de Santana, em Cariacica, nesta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Civilcerca de 50 ampolas de produtos sem registro foram apreendidas na residência dela. O nome da profissional não foi divulgado.


A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. 


Conforme a corporação, os produtos não tinham procedência comprovada nem registro nos órgãos competentes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os insumos encontrados estavam toxina botulínica (botox), peptídeos e tirzepatida, princípio ativo utilizado em medicamentos injetáveis indicados para diabetes e também para tratamento da obesidade.


Durante as buscas na casa da enfermeira, também foram encontradas seringas, uma maca e uma cadeira. Segundo informações apuradas pela polícia, os equipamentos eram utilizados para a realização de procedimentos.

Enfermeira de 39 anos foi presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; cerca de 50 ampolas foram apreendidas na residência
Cerca de 50 ampolas foram apreendidas na residência da enfermeira durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão Divulgação | Polícia Civil

Um notebook e um aparelho celular também foram apreendidos para auxiliar nas investigações. A enfermeira foi conduzida à Decon e autuada por crime contra a saúde pública relacionado à venda de produto sem registro na Anvisa.


Após os procedimentos legais, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O material apreendido será submetido à análise para confirmar a composição, a procedência e a regularidade dos produtos.


A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória e o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) para pronunciamento. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

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Caso ocorreu por volta das 23h deste domingo (30) e, segundo relatos, o barulho durou meia hora. Ainda não há informações sobre os responsáveis pela soltura.

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