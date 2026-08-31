Polícia Civil investiga suspeita de manipulação em jogo da Copa ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, na última sexta-feira, uma operação para investigar suspeitas de fraude e manipulação de resultados relacionadas a apostas esportivas. A apuração teve como ponto de partida uma partida da Copa Espírito Santo 2026, realizada no fim de maio, na qual investigadores identificaram um volume considerado excessivo e incomum de apostas envolvendo a marcação de pelo menos três gols no primeiro tempo. O resultado previsto nas apostas acabou acontecendo durante a partida.





A Polícia Civil não divulgou o nome do clube ou das pessoas investigadas. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra jogadores, técnico, diretor e presidente de uma mesma equipe, além de um agente de jogadores. As ordens foram cumpridas nos bairros Colina de Laranjeiras, Ourimar, Parque Residencial Laranjeiras e Barcelona, na Serra, e também no município de Igarassu, em Pernambuco.



