Polícia Civil investiga suspeita de manipulação em jogo da Copa ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, na última sexta-feira, uma operação para investigar suspeitas de fraude e manipulação de resultados relacionadas a apostas esportivas. A apuração teve como ponto de partida uma partida da Copa Espírito Santo 2026, realizada no fim de maio, na qual investigadores identificaram um volume considerado excessivo e incomum de apostas envolvendo a marcação de pelo menos três gols no primeiro tempo. O resultado previsto nas apostas acabou acontecendo durante a partida.
A Polícia Civil não divulgou o nome do clube ou das pessoas investigadas. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra jogadores, técnico, diretor e presidente de uma mesma equipe, além de um agente de jogadores. As ordens foram cumpridas nos bairros Colina de Laranjeiras, Ourimar, Parque Residencial Laranjeiras e Barcelona, na Serra, e também no município de Igarassu, em Pernambuco.
Durante as diligências, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e documentos, que serão submetidos à análise pelas equipes responsáveis pela investigação. O material apreendido será analisado com o objetivo de reunir novos elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a conclusão das investigações", explicou o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Fabiano Alves
Jogo investigado
Pelas características divulgadas pela Polícia Civil, a partida que está sob investigação é Vitória-ES 5 x 0 Sport-ES, disputada em 27 de maio, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, pela quinta rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo. O Vitória-ES venceu com ampla vantagem e garantiu antecipadamente a classificação para as semifinais.
O primeiro tempo terminou com vitória do Alvianil por 3 a 0. Na etapa inicial, Tonoli abriu o placar após aproveitar um rebote, Tony marcou o segundo e novamente Tony fez o terceiro. No segundo tempo, Tonoli balançou as redes outras duas vezes e fechou a goleada em 5 a 0.
A corporação não confirmou oficialmente o jogo nem divulgou os nomes do clube e dos investigados, afirmando que o caso permanece sob investigação.
Endereços investigados
Entre os dois times envolvidos no jogo investigado, o Sport-ES é quem tem sede nos locais onde foram cumpridos os mandados. Os bairros Colina de Laranjeiras, Ourimar, Parque Residencial Laranjeiras e Barcelona, todos na Serra, coincidem com localidades onde estão estruturas utilizadas pelo Tigre.
A operação também teve uma diligência em Igarassu, em Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, as medidas buscam reunir elementos que possam esclarecer a possível manipulação do resultado e identificar responsabilidades.
A reportagem do ge.globo entrou em contato com o proprietário do Sport-ES, Mário Cézar Silva, para pedir um posicionamento sobre a investigação. Até a publicação desta reportagem, ele não havia respondido. O ge também procurou o técnico Fabrício Rodrigues, mas não recebeu resposta até a publicação.